Wilen bei Wil Er verhalf seinem Schützling zu Gold an den «World Skills»: Berufstrainer Ruedi Signer erhält Förderpreis der Hans Huber Stiftung Von einer Goldmedaille träumen alle Teilnehmenden – doch nur ein Maurer konnte sie nach den Berufsweltmeisterschaften 2022 mit nach Hause nehmen. Ben Zaugg aus Bärau darf stolz auf seinen Sieg sein, ebenso wie sein Coach Ruedi Signer, der nun den Förderpreis der Hans Huber Stiftung erhält.

Der Maurer Ben Zaugg (rechts) mit seinem Berufstrainer Ruedi Signer an den «World Skills». Bild: zvg

Vor 26 Jahren war Ruedi Signer aus Wilen bei Wil noch selbst Goldmedaillengewinner. Nun führte er den Maurer Ben Zaugg zum Erfolg. Die langfristigen Auswirkungen einer solchen Medaille sind gemäss Signer mehr Selbstbewusstsein, geistige Stärke und Ehrgeiz. Hinzu kämen Vorzüge bei der Jobsuche sowie das Erlebnis, das man sein Leben lang nicht vergesse.

Neben seiner Tätigkeit als Coach ist Signer seit 2004 gleichzeitig Chefexperte an den «Swiss Skills» sowie Experte an den «World Skills»-Berufsweltmeisterschaften. In Salzburg arbeitete er bereits zum neunten Mal an dem internationalen Wettbewerb mit. Vergangenes Jahr machte sich seine Erfahrung bezahlt und wirkte sich positiv auf Zaugg aus.

Gut mauern können viele, auf die Mentalität kommt es an

Wichtige Faktoren für eine gute Platzierung seien laut Signer Willensstärke, Begabung, sportliche Leistungsfähigkeit und Intelligenz. Um sich jedoch von den anderen abzuheben, brauche man mentale Stärke mehr als alles andere. Denn einfach nur «sehr gut mauern» könnten zahlreiche Kandidaten. Der Erfolgsschlüssel für Gold liege aber darin, seinen Mitstreitern gegenüber mental überlegen zu sein.

Ruedi Signer besuchte während eines Jahres unzählige Übungslektionen von Ben Zaugg, unter anderem in Thun. Bei Besprechungen sei es wichtig gewesen, den jungen Maurer hungrig zu machen. Das war insofern möglich, da der einstige Goldmedaillengewinner von 1997 ihm von seinen Erfolgen und dem Gefühl des Sieges berichten konnte.

Weg an die «World Skills» beginnt schon Jahre zuvor

Der Weg eines Teilnehmers an die «World Skills» beginne bereits zwei bis drei Jahre zuvor mit den Qualifikationsmeisterschaften. Angefangen bei regionalen Wettkämpfen führt der Weg zur Schweizermeisterschaft. Dort lernte Signer seinen Kandidaten kennen. Etwa ein Jahr vor den Weltmeisterschaften finde die erste Sitzung mit dem «Swiss Skills»-Team statt. Darauf folgten Einzeltrainings, aber auch Übungen mit Kandidaten aus dem Ausland, um sich mit den künftigen Konkurrenten zu messen. Hinzugekommen seien mentale Begleitung eines Mentalcoaches.

Signer hat nicht nur die Spannung bis hin zum letzten Wettkampf, sondern auch die interessanten Begegnungen mit anderen Teilnehmenden und Experten genossen. Den selbst erlernten Maurerberuf kann er jungen Leuten nur empfehlen, da es ein abwechslungsreicher Job sei, der viele Aufstiegsmöglichkeiten biete. Berufstrainer Ruedi Signer freut sich, den Förderpreis der Hans Huber Stiftung ein Jahr nach dem Sieg in Salzburg erhalten zu dürfen. Dabei betont Signer, dass er die Stiftung wertschätze, da sie auch die Arbeit im Hintergrund ehre. Die Verleihung findet am 29. September im Hotel Metropol in Widnau statt. (pd)