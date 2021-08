Wildhaus-Alt St. Johann Langgehegter Wunsch umgesetzt: Neue Rückgabebox für Medien der Bibliothek Nesslau Ab sofort können ausgeliehene Medien der Bibliothek Nesslau in der Trefferei Unterwasser in die Rückgabebox gelegt werden.

Jasmin Wenk vom Trefferei-Team (links) und Debora Lindner, Leiterin Bibliothek Nesslau, testen die neue Medienrückgabebox. Bild: Adi Lippuner

Von Kunden der Bibliothek Nesslau, wohnhaft in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, wurde in der Vergangenheit mehrfach der Wunsch nach einer Rückgabestelle geäussert. In Zusammenarbeit mit der Treffeei in Unterwasser liess sich nun dieses Anliegen verwirklichen. Ab sofort steht die weisse Medienrückgabebox im Foyer und ist zugänglich, wenn die Trefferei offen ist.

Für Debora Lindner, Leiterin der Bibliothek in Nesslau, ist diese Neuerung eine Dienstleistung für die Kundschaft aus der zuoberst im Einzugsgebiet gelegenen Gemeinde. «Oft sind einzelne Bücher gelesen, der Abgabetermin rückt näher und eine Fahrt nach Nesslau steht nicht an erster Stelle.» Mit der Rückgabemöglichkeit wollen wir den Lesefreunden in Wildhaus-Alt St.Johann entgegenkommen, hoffen aber weiterhin, dass sie uns auch regelmässig in Nesslau besuchen.»

Bei rechtzeitiger Rückgabe Mahnung ausgeschlossen

Die Medienrückgabebox wird jeweils am Dienstag um 17 Uhr geleert und die dort deponierten Bücher, DVD und CD in Nesslau registriert. «So haben wir Gewähr, dass niemand gemahnt wird, der seine Medien rechtzeitig in der Box deponiert», betont die Bibliotheksleiterin. Debora Lindner ist dankbar, dass die Zusammenarbeit mit der Trefferei möglich ist, und sieht im neuen Angebot auch die Möglichkeit, Synergien zu nutzen. «Wer bei uns Bücher ausleiht und gerne im Treffpunkt in Unterwasser vorbeischaut, kann Kontakte an zwei Orten geniessen.»