In der Liegenschaft «zum Turm» sollen einst Räume für Vereine, «Möglichkeitsräume», ein «öffentliches Wohnzimmer» und eine Musikschule entstehen. Der Weg dorthin ist noch weit, dennoch zeigte sich der Präsident der IG Kultur Wil, Sebastian Koller, am Samstagvormittag an der Mitgliederversammlung im Hof zu Wil erfreut.

Denn zeitnah – wohl nach den Sommerferien – soll eine Kulturkonferenz durchgeführt werden, an der die Musikschule Wil als auch die Wiler Kulturvereine ihre Bedürfnisse in Sachen «Turm» anmelden können. Dass es sehr rasch mit der Realisierung des anvisierten Kulturzentrums vorangehen werde, bezweifelte Koller jedoch:

«Realistischerweise dürften bis zur Endnutzung noch mindestens fünf Jahre ins Land ziehen.»

Zweischneidige Zwischennutzung

Die mit grosser Mehrheit vom Wiler Stadtparlament gutgeheissene Zwischennutzung freue Koller zwar, doch berge diese auch ein Risiko. «Die Zwischennutzung ist zweischneidig.» Zum einen könne sie einen «Goodwill» bei der Bevölkerung schaffen, wenn es später darum geht, über den Turm abzustimmen.

Sie könne aber, wenn sie gut funktioniert, auch dazu führen, dass der politische Handlungsdruck sinke, weil man dann eine Nutzung hat. «Es wird also umso wichtiger sein, dass nach wie vor an der Realisierung des Endprodukts gearbeitet wird; dafür werden wir uns als IG Kultur Wil einsetzen und Gegensteuer geben, falls es nötig sein sollte», so Koller.

St.Galler Festspiele nach Wil holen

Erfreut habe der Verein das klare Abstimmungsresultat mit 72 Prozent Ja über die 3. Bauetappe des Wiler Hofs zur Kenntnis genommen. Aktiv sei man auch im Bestreben, zusammen mit anderen Wiler Kulturinstitutionen die St.Galler Festspiele nach Wil zu holen, nachdem diesen die Erlaubnis entzogen wurde, jährlich auf dem Klosterareal in St.Gallen ihre Aufführungen abzuhalten. Man habe einen entsprechenden Brief an die Theaterdirektion St.Gallen geschickt und eine erste positive Rückmeldung erhalten. Ob konkret etwas daraus werde, bleibe jedoch noch abzuwarten. «Aber die Ausgangslage ist nicht schlecht», schätzte Koller die Chancen ein.

Ebenso hat die IG Kultur Wil in einer Arbeitsgruppe Einsitz genommen, die sich mit der Möglichkeit der Realisierung eines Wiler Lichtkunstfestivals auseinandersetzt. Und die Parlamentarische Arbeitsgruppe Kulturpolitik will sich zukünftig einmal jährlich treffen, um sich über städtische Kulturprojekte auszutauschen.

Immer noch keine Frauen im Vorstand

Problematisch bleibt bei der IG Kultur Wil die Besetzung des Vorstandes. Zwar konnten am Samstag alle fünf Vorstandsmitglieder einstimmig für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt werden. Aber: «Es dürften gerne noch mehr Mitglieder sein, damit wir die Arbeiten besser verteilen können. Auch wäre es schön, wenn unser Vorstand nicht mehr so politiklastig wäre. Wer bei uns leider nach wie vor fehlt, sind die Frauen», so Koller.