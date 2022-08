Wil Zwei neue Untergeschosse mit 130 Parkplätzen für knapp 10 Millionen Franken: Das plant die Wiler Parkhaus AG am Bahnhof Die Wiler Parkhaus AG (Wipa) möchte die Chance der Umgestaltung des Bahnhofs nutzen und plant eine Erweiterung des Parkhauses am Bahnhof. Die Wipa plant gemeinsam mit der Stadt – und ist demnach auch vom Zustandekommen des städtischen Projekts abhängig.

Das Parkhaus am Bahnhof soll mit zwei neuen Untergeschossen ergänzt werden. Bild: Sabrina Manser

Rund um den Bahnhof in Wil verändert sich derzeit einiges: Die SBB bauen den Bahnhof so um, dass ein stufenfreies Einsteigen möglich wird. Auch die Vorarbeiten für den Ersatzneubau der Unterführung Hubstrasse übernehmen die SBB. Gleich daneben, beim Landhausareal, stecken die Bauarbeiter mitten in den Tiefbauarbeiten für die 70-Millionen-Franken-Überbauung.

Damit hat es sich noch nicht getan. Der Bahnhof und die Allee sollen im Rahmen der flankierenden Massnahmen rund um Wil West neu gestaltet werden. Bis zur Realisierung des Projekts dauert es aber noch. Bei dieser Umgestaltung kommt auch die Wiler Parkhaus AG (Wipa) ins Spiel.

Thomas Wipf, Geschäftsführer der Wipa. Bild: Sabrina Manser

Diese plant nämlich, das Parkhaus am Bahnhof mit zwei Untergeschossen zu erweitern. Die Wipa möchte die Umgestaltung als Chance nutzen. Wie der Geschäftsführer der Wipa, Thomas Wipf, erklärt: «Aufgrund der Veränderungen am Bahnhofplatz ist es wohl für eine sehr lange Zeit die letzte Möglichkeit, eine Erweiterung zu realisieren und die Platzverhältnisse rund um den Bahnhof Wil optimal auszunützen.»

Anzahl Parkplätze rund um den Bahnhof bleibt gleich

Wobei: Mehr Parkplätze wird es im Vergleich zur jetzigen Situation nicht geben. «Die Erweiterung ist vornehmlich auf den Erhalt der Gesamtplätze rund um den Bahnhof ausgerichtet», sagt Wipf. Die Wipa plane derzeit mit 130 Parkplätzen in der Erweiterung. Bei der Realisierung des Gesamtprojektes werde die gleiche Anzahl oberirdischer Parkplätze aufgehoben, womit es netto zu keiner massgeblichen Veränderung der Anzahl Parkplätze am Bahnhof kommen werde.

Geplant ist, dass die Erweiterung des Parkhauses unter der Fläche des heutigen Bahnhofs der Frauenfeld-Wil-Bahn gebaut wird. Die Frauenfeld-Wil-Bahn wird nach Westen verschoben. Die Zu- und Wegfahrt zum Parkhaus bleiben dieselben. Aktuell plane man mit einer zweigeschossigen Erweiterung, da diese gegenüber der eingeschossigen Variante verschiedene operative wie auch finanzielle Vorteile mit sich bringe, sagt der Geschäftsführer der Wipa. Die Zweirad-Parkieranlage der Stadt Wil würde direkt an die Erweiterung grenzen. Die Zufahrt der Motorräder würde dann über das Parkhaus der Wipa erfolgen.

Im Gleichschritt mit der Stadt

Die Planung für die Erweiterung des Parkhauses sei angelaufen, sagt Wipf. Es finde ein regelmässiger fachlicher Austausch mit der Stadt Wil und weiteren Anspruchsgruppen am Bahnhof Wil statt. Denn die Wipa habe sich gegenüber der Stadt Wil verpflichtet, das Vorprojekt zur Erweiterung des Parkhauses aufgrund des Masterplanes «Zukunft Bahnhof Wil» synchron zu den Planungsarbeiten der Stadt Wil zum Bau- und Auflageprojekt weiterzubearbeiten. Dabei werden die Planungen für eine mögliche Erweiterung von den gleichen Planern wie für das Gesamtprojekt wahrgenommen, allerdings mit eigenem Auftrag und unter Kostenfolge der Wipa.

Das heisst aber auch, wie Wipf sagt: «Unsere Realisation ist abhängig vom weiteren Verlauf des Gesamtprojektes der Stadt Wil.» Wann die Erweiterung gebaut werden kann, ist noch nicht ganz klar.

«Wir haben keinen Einfluss auf die politische Agenda der Stadt Wil, sondern agieren im Gleichschritt mit der Stadt.»

Die Volksabstimmung zur Aufwertung des Stadtraums Bahnhof ist im Jahr 2024/2025 vorgesehen. Die Bauphase der Parkplatzerweiterung dürfte laut Wipf im Jahr 2029 bis 2030 sein – nach dem Verschieben des Bahnhofs der Frauenfeld-Wil-Bahn und vor den Bauarbeiten am Bahnhofplatz und der Allee.

Doch bevor es so weit ist, müsse zuerst die Finanzierung noch abschliessend geklärt werden, sagt der Geschäftsführer. Die Kosten für die Erweiterung belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Franken. Zudem beteilige sich die Wipa an den übergeordneten Fachplaner-Kosten des Gesamtprojektes, die auch sie betreffen. Ob das Parkieren mit der Erweiterung teurer wird? «Die künftige Entwicklung der Preise für das Parkieren hat nichts mit der Erweiterung zu tun», sagt Wipf.