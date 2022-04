Wil Zwei Büetzer-Göttis für «Gustav 3»: Was Gölä und Trauffer mit der Feuerwehr Region Wil zu tun haben Die Einweihung des Rüstfahrzeuges Gustav 3 der Feuerwehr Region Wil gedieh am Freitag zu einem Event mit Volksfestcharakter. Nicht nur der offenen Türen im Feuerwehrdepot wegen. Auch weil mit den «Büetzer Buebe» prominente Paten verpflichtet worden waren.

Gustav 3 geniesst die Aufmerksamkeit ebenso wie die Büetzer Buebe. Von links: Claudia Brändle, Bruno Jäger, Gölä, Trauffer, Tom Widmer, Andrea Schöb. Letztgenannte amtet als Feuerwehrinspektorin des Kantons St. Gallen. Bild: Christoph Heer

Das Wetter stimmt, die Organisation stimmt, die Büetzer Buebe sind pünktlich und Gustav 3 präsentiert sich blank poliert in sattem Rot. Die Feuerwehr Region Wil weiht am Freitagabend ihr neues Rüstfahrzeug ein; die Freude darüber ist immens. «Ich fühle mich hervorragend. Besser könnte unser Tag der offenen Tür nicht laufen», freut sich Feuerwehrkommandant Tom Widmer. «Dass wir für unseren neuen Gustav 3 zwei so bekannte Stars als Göttis engagieren konnten erfüllt uns mit Stolz. Die Büetzer Buebe und die Feuerwehr Region Wil, ein äusserst tolles Team», sagt der Kommandant lachend.

Erst Schlange stehen, dann Probesitzen

Zu Hunderten stehen die Besucher Schlange und warten geduldig bis sie zu einem Autogramm und einem Bild mit den Büetzer Buebe kommen. Deren Manager behält zu jederzeit den Überblick – so läuft das halt, wenn heutzutage zwei Stars auftauchen.

Impression vom Tag der offenen Tür der Feuerwehr Region Wil. Bild: Christoph Heer

Es sind dabei nicht nur Kinder und Jugendliche, die sich anstellen. Da gibt es auch viele Erwachsene, die es kaum erwarten können, Gölä und Trauffer nahe zu sein. Die Kinder sind dabei aber ebenso an den Feuerwehrautos interessiert. Kein Wunder, wenn an alle Fahrzeugtüren offenstehen und man Probesitzen darf.

Gustav 3 - ein Multitalent

Gross ist die Freude auch bei Bruno Jäger, CEO der Larag Wil. «Wir haben das Chassis von Gustav 3 geliefert, dabei versprechen wir, dass es zuverlässig und zweckmässig seinen Dienst erfüllen wird.» Mehr ins Detail geht Claudia Brändle, Geschäftsleiterin der Firma Brändle Fahrzeugbau in Gloten. «Gustav 3 ist zweifelsohne ein Multitalent. Er ist ein Personentransporter, er kann grosse Areale beleuchten, sichert im Einsatz die Stromversorgung und kann rund sechseinhalb Tonnen Feuerwehrmaterial transportieren.»

Der G3 ersetzt den alten G3

«Die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ist jedes Mal eine grosse Herausforderung. Für den neuen Gustav 3 hat sich die Arbeitsgruppe mit Roli Felix, Urs Rütsche, Beat Däscher und Beat Knöpfel, engagiert», erklärt Tom Widmer und erinnert sich, dass der «alte» G3 im Jahr 1999 angeschafft wurde und jetzt, nach vielen Einsätzen, seinen Ruhestand geniesst.