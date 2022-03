Wil Zwei Brände in einer Nacht: St.Galler Polizei nimmt 29-Jährigen fest Die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen hat am Samstag die Meldung von zwei Bränden in Wil erhalten. Die Brandursachen sind unklar. In beiden Fällen könnte laut Polizei Brandstiftung die Ursache sein.

Wegen der starken Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wil, mussten einige Bewohner über die Balkone gerettet werden. Bilder: Kapo SG

Kurz nach 01.10 Uhr hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Buchenstrasse in Wil erhalten. Die aufgebotene Feuerwehr konnte alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuieren. Da das Treppenhaus zu stark verraucht war, mussten einige Personen über die Balkonen gerettet werden. Laut Polizei sei niemand verletzt worden. Die evakuierten Bewohner konnten anschliessend in einem nahe gelegenen Schulhaus untergebracht werden. Den Brand brachte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle.

Rund 55 Angehörige der Feuerwehr waren im Einsatz. Kapo SG

Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, sind die Wohnungen aufgrund des grossen Rauchschadens derzeit nicht bewohnbar. «Die Stadt Wil hat wo nötig Ersatzunterkünfte organisiert.» Als mögliche Brandursache steht laut Polizei eine Brandstiftung im Vordergrund. In diesem Zusammenhang wurde ein 29-jähriger Schweizer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, den Brand gelegt zu haben. Die genaue Brandursache werde durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

Weiterer Brand in gleicher Nacht

In der selben Nacht erreichte um 03.40 Uhr die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen eine weitere Brandmeldung aus Wil. Diesmal von der Hubstrasse. Laut Polizei war in einer leerstehenden Parterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte auch diesen rasch unter Kontrolle, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs haben sich zwei Personen in der Liegenschaft befunden, welche die Feuerwehr alarmiert hatten.

Der zweite Brand ist gegen 03.40 Uhr in einer leerstehenden Parterre-Wohnung ausgebrochen. Bild: Kapo SG

«Ein 47-jähriger Mann dürfte Rauchgas eingeatmet haben, wollte sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung begeben.» Als mögliche Brandursache stehe laut Polizei auch in diesem Fall Brandstiftung im Vordergrund. Die genaue Ursache werde ebenfalls durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.

29-Jähriger für beide Brände verantwortlich?

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Brandfällen besteht, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenso unklar ist, ob der festgenommene 29-Jährige für beide Brände verantwortlich gemacht werden kann. Dies ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen, so die Polizei.

Beim ersten Brand standen 55 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz, beim zweiten waren es 25. Vor Ort waren zudem mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, Rettungswagen mit Notarzt und Einsatzleiter sowie ein Vertreter der Stadt Wil im Einsatz. (kapo/lex)