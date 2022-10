Wil «Wir wollen ein solidarisches Zeichen setzen»: An der Oberen Bahnhofstrasse wird dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt Die Vereinigung «Wil Shopping» hat entschieden, in diesem Jahr kein Strom für die Weihnachtsbeleuchtung zu verbrauchen. Für weihnachtliche Stimmung ist aber trotzdem gesorgt.

Jürg Wipf, der Präsident von «Wil Shopping» erklärt, warum in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung an der Oberen Bahnhofstrasse nicht leuchten wird. Bild: Noémi Sutter

Bald ist es so weit und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. An der Oberen Bahnhofsstrasse in Wil wird in diesem Jahr aber keine Beleuchtung hängen. Hierbei ist die aktuelle Energiekrise ausschlaggebend. Bei einem Medienanlass erklärte Jürg Wipf, Präsident der Vereinigung «Wil Shopping», den Entscheid, keine Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen.

«Wil Shopping» betreibt und unterhält mit Unterstützung der Stadt Wil an der Oberen Bahnhofstrasse eine Weihnachtsbeleuchtung. Die Diskussion, ob sie in diesem Jahr auch wieder hängen werde, habe schon früh angefangen. Wipf sagt:

«Innerhalb des Vorstands von ‹Wil Shopping› haben wir zwei Varianten erarbeitet.»

Die erste Variante war, die Beleuchtung zu reduzieren. «Ab der Dämmerung bis 22 Uhr soll die Obere Bahnhofstrasse beleuchtet werden.» Die zweite Variante beinhaltete, ganz auf die Beleuchtung zu verzichten und das Budget für den Kundennutzen einzusetzen. Für diese Variante entschieden sich die Wiler Geschäfte. «Zwei Drittel stimmten für den Verzicht ab und ein Drittel für die Reduktion.»

Ein solidarisches Zeichen

Bereits vor zehn Jahren habe man die Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgeschaltet. «Pro Stunde braucht die Beleuchtung drei Kilowatt. Im Vergleich braucht ein Backofen, welcher bei 200 Grad läuft, etwa zwei Kilowatt pro Stunde», sagt Wipf.

In diesem Jahr wird die Weihnachtsbeleuchtung an der Oberen Bahnhofstrasse nicht aufgehängt. Bild: Gianni Amstutz

Der ausschlaggebende Punkt sei somit die Energiekrise. Natürlich habe auch Wipf Freude an der Weihnachtsbeleuchtung, jedoch sei die jetzige Situation anders als sonst. Dies erregte zum Nachdenken.

«Daher wollen wir ein solidarisches Zeichen setzen.»

Damit die Weihnachtsstimmung nicht ganz ausbleibe, werde es neue Methoden geben. Unter anderem werden die Baumstämme mit Bändern umwickelt und wie Geschenke eingepackt. In den Geschäften sollen Adventskerzen an Kunden verteilt werden. Wipf sagt: «Wir wollen die Weihnachtsstimmung zu den Kunden nach Hause bringen.» Auch die Laternen würden wieder aufgestellt und mit Kerzen bestückt werden, die eine längere Brenndauer haben. Zudem sei der Glühweinstand auch wieder vor Ort.

Nicht nur bei der Weihnachtsbeleuchtung wird gespart

Nicht nur bei der Weihnachtsbeleuchtung wird auf die Energiekrise geachtet. Bereits im September habe «Wil Shopping» den Geschäften in einem Brief empfohlen, die Schaufenster und Reklamen nicht die ganze Nacht brennen zu lassen. «Die meisten Geschäfte haben dies bis jetzt umgesetzt», sagt der Präsident.