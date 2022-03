Wil «Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt»: Ein Persönlich-Talk ganz im Zeichen des Krieges Der 27. Persönlich-Talk, der am Sonntag im Hof zu Wil stattfand, war wohl das «unpersönlichste» Gespräch dieser Reihe. Es drehte sich weniger um die Ehrengäste als um den Krieg in der Ukraine.

In der Diskussion zwischen Hans Mäder, Ursula Forrer und Roland P. Poschung (von links) nahm der Ukraine-Krieg viel Platz ein. Bild: Christof Lampart

Moderator Roland P. Poschung legte in der Talkreihe der Volkshochschule Wil vor 30 Zuhörerinnen und Zuhörern den Fokus auf die geopolitische Tagesaktualität. Die biografischen Details und Anekdoten aus den Leben von Wils Stadtpräsident Hans Mäder und der Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuz St.Gallen (SRKSG) und Präsidentin des Samaritervereins Wil, Ursula Forrer, nahmen kaum Raum ein.

Sowohl Mäder als auch Forrer betonten, dass sie die Vorgänge in der Ukraine sehr betroffen machten. Allerdings gehen beide mit der Situation im Alltag nüchtern um. Als Stadtpräsident stehe er in der Verantwortung, jeden Tag «so zu nehmen, wie er kommt», sagte Mäder. Vieles sei sowieso nicht planbar und Angst keine gute Ratgeberin. «Ich weiss heute noch nicht, wie viele ukrainische Kinder ich in Wil einschulen muss, doch wenn die Menschen zu uns kommen, müssen wir in der Lage sein, gute Lösungen für sie zu finden», so Mäder.

Ob die Stadt Wil gut genug geschützt sei, die Zivilschutzplätze im Falle eines Falles ausreichen würden, könne er heute nicht mit Bestimmtheit sagen. «Wenn der rote Knopf gedrückt werden sollte, dann wissen wir nicht, was noch auf uns zukommt», sagt Mäder. Was die Wiler Verwaltung heute schon zu spüren bekomme, sei aber das gestiegene Informationsbedürfnis der Menschen:

«Wir bekommen viele Anrufe von Leuten, die wissen wollen, wo ihr Zivilschutzraum ist.»

Verschiedene Haltungen in der Flaggenfrage

Bis heute hängt noch keine ukrainische Flagge am Wiler Rathaus, doch Mäder antwortete auf eine Frage Poschungs, dass man das Hissen einer solchen durchaus in Betracht ziehen könne. «In dieser Situation klar Flagge zu zeigen, ist sicher richtig.» Ein wenig anders sieht es bei Ursula Forrer aus. Denn als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes St.Gallen steht sie für eine Organisation ein, die der Neutralität verpflichtet ist. «Für mich gilt, dass ich strikt neutral bin», erklärte die Bazenheiderin.

In den letzten Tagen und Wochen seien beim Roten Kreuz sehr viele Hilfsangebote von Freiwilligen eingegangen, sagt Forrer. Diese Solidaritätswelle bestärke einen im eigenen Handeln im gleichen Masse, wie das Kriegstreiben im Osten Europas einen ebenso beschäftige. Vorderhand gehe es dem Roten Kreuz darum, die Flüchtlinge hier schnell und unbürokratisch aufzunehmen.

Viele seien traumatisiert, jedoch körperlich meistens unverletzt. Auch ob die Neuankömmlinge gegen Corona geimpft sind, spielt aktuell keine Rolle. «Das prüfen wir nicht, aber wenn jemand Symptome hat, testen wir die Person auf Covid», so Forrer.

Ehrenamt hat es zunehmend schwer

Dass die Schweizer, aber auch die anderen Europäer, den ukrainischen Flüchtlingen eher zur Seite stehen als Flüchtenden aus ferneren Ländern, ist für Mäder naheliegend. «Die emotionale Nähe hat einen grossen Einfluss auf die Hilfsbereitschaft. Das sieht man auch bei einem Land wie Polen, dass bei anderen Flüchtenden nicht bereit war zu helfen, sich hier aber sehr stark engagiert.»

Apropos Engagement: Um den Fortbestand des Ehrenamtes macht sich Ursula Forrer in ihrer Doppelrolle Rotes Kreuz und Samariter Gedanken. «Wir müssen alles tun, um die Freiwilligkeit wieder attraktiver zu machen. Vielleicht bringen wir die Leute vermehrt dazu, sich sozial zu engagieren, wenn wir sie nicht als Vereinsmitglieder, sondern für einzelne Projekte gewinnen können.»