Wil Wienerschnitzel, Cevapcici und Retro-Charme: «Fass» wird zum «Adria Grill» Vier Jahre war das Restaurant Fass an der Wiler Hubstrasse geschlossen. Jetzt steht es vor der Wiedereröffnung: Als gutbürgerliches Restaurant mit traditioneller Küche, aber auch Spezialitäten aus dem Balkan. Neuer Gastgeber ist Albin Berisha.

Das Restaurant Fass bietet künftig traditionelle Küche und Spezialitäten aus dem Balkan. Bild: Simon Dudle

Berisha, 22-jährig und gelernter Kaufmann, ist Quereinsteiger in der Gastrobranche. Der Jungspund mit slowenischen Wurzeln sagt aber: «Wir führen das Restaurant als Familienbetrieb und mein Vater hatte früher eine Bar. Einen gewissen gastronomischen Hintergrund gibt es also schon.» Am Herd werden die Berishas allerdings nicht anzutreffen sein. Für den kulinarischen Bereich sind zwei Köche zuständig, wobei einer die traditionelle Küche pflegt und der andere für die Zubereitung von Balkangerichten wie Burek, Cevapcici etc. verantwortlich ist.

Wann das «Fass» unter dem neuen Namen «Adria Grill» eröffnet wird, ist noch nicht bestimmt. Albin Berisha sagt: «Eigentlich sind wir bereit, doch stehen noch Lieferungen von Geräten aus. Wann diese eintreffen, ist wegen Lieferschwierigkeiten noch unklar.»

«Fass»-Look bleibt

Die Neuanschaffungen dienen primär der Modernisierung der in die Jahre gekommenen Küche. Am Ambiente der Gaststube hat der neue Pächter hingegen kaum etwas verändert. Vom Mobiliar bis zu gewissen Dekorationselementen sei alles geblieben, wie es sein Vorgänger, Norbert Epple, zurückgelassen habe, sagt Albin Berisha und ergänzt lachend: «Selbst das Bild des Vaters hängt noch an der Wand.»

Den Charme der Vergangenheit ins neue Gastrokonzept zu übernehmen, sei ein stückweit auch ein bewusster Entscheid gewesen. Berisha spricht die Tradition des Lokals an, das von Gastro-Wil-Präsident Norbert Epple bis zu dessen Tod im Jahr 2018 gegen vierzig Jahre lang betrieben worden war. Vertrauter Retro-Look als Marketingstrategie? Wenn es funktioniert, hat der junge Wirt nichts dagegen. Wobei er einräumt, dass dennoch da und dort Renovationsarbeiten ausgeführt und insbesondere sehr viel Reinigungsaufwand betrieben worden sei.

Lokale Gastronomie im Wandel

Obwohl in den vergangenen Jahren viele Restaurants in Wil die Besitzer und damit oft auch das kulinarische Angebot gewechselt haben, ist Albin Berisha vom Schritt in die berufliche Selbstständigkeit überzeugt und, was das «Fass» oder eben den «Adria Grill» betrifft, durchaus zuversichtlich.

Sein Vorgänger, Norbert Epple, hatte einmal in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt: «Will ein Gastwirt Erfolg haben, muss sich auf ein Arbeitsleben einlassen, bei dem es nicht nur ums Kochen, sondern auch ums Rechnen geht.» Sprich: Ein guter Wirt muss nebst der gastronomischen auch die finanzielle Seite des Geschäfts im Griff haben. Albin Berisha sieht das genau so. Deshalb ist er froh darüber, mit seiner kaufmännischen Ausbildung für derlei Herausforderungen eine solide Basis geschaffen zu haben.