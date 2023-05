Wil «Wenn jemand auf uns losgeht, spielt meist Alkohol eine Rolle»: Falls Gewalt gegen Beamte in der Region weiter zunimmt, will Kantonspolizei womöglich Patrouillen aufstocken Gleich fünf Mal kam es in den letzten eineinhalb Wochen zu gewaltsamen Übergriffen auf Polizeibeamte im Raum Wil. Noch geht die Polizei von einem Zufall aus und versucht, die Gewalt mit Strafanzeigen einzudämmen.

Die Polizei hat immer öfter mit Menschen zu tun, die sich in einer «psychischen Ausnahmesituation» befinden. Bild: PD

Es ist eine besorgniserregende Zahl: Fünf Mal kam es in den vergangenen eineinhalb Wochen im Raum Wil zu gewaltsamen Übergriffen auf Polizistinnen und Polizisten. Der jüngste ereignete sich am Montagabend, 1. Mai, in Bazenheid. Als die Polizei einen Mann kontrollierte, der in die Wohnung eines Nachbarn eindringen wollte, griff dieser die Beamten an und verletzte einen von ihnen. Weniger als 24 Stunden zuvor, in der Nacht auf Montag, wurde bei der kantonalen Notrufzentrale St. Gallen ein Raub beim Wiler Alee-Pärkli gemeldet. Als die Polizei zwei mutmassliche Täter festnahm, verletzte einer von ihnen einen Beamten durch Fusstritte.

In der Nacht davor, jener auf den Sonntag, warfen Fussballfans eine Leuchtfackel und weitere Gegenstände gegen ein Polizeiauto. Dieses hätte um ein Haar angefangen zu brennen. Am Samstagmittag, während eines Einsatzes bei häuslicher Gewalt, griff ein Mann die Polizeipatrouille an. Und am Mittwoch vor dem unheilvollen Wochenende rastete ein Mann nach der Festnahme im Polizeiauto aus und verletzte einen Polizisten.

Häufung der Vorfälle womöglich ein Zufall

Die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt stetig zu. Das ist längst bekannt. Das beobachtet auch Hanspeter Krüsi, Leiter der Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Die Polizei habe immer öfter mit Menschen zu tun, die sich «psychisch in einer Ausnahmesituation» befänden, sagt er. Und ergänzt: «Wenn jemand auf uns losgeht, spielen meistens illegale Substanzen und vor allem Alkohol eine Rolle.»

Warum es in letzter Zeit aber gerade im Raum Wil zu einer Häufung von Vorfällen kam, darüber kann Krüsi bloss mutmassen. «Es ist wohl ein Zufall», sagt er. Zwar sei die Gewalt gegen Polizeibeamte am Bahnhof Wil immer wieder ein Thema. Jedoch nicht häufiger als an anderen Bahnhöfen oder Orten mit Zentrumsfunktion. Krüsi ergänzt: «Man kann nicht sagen, dass man im Raum Wil gegenüber Polizisten besonders negativ eingestellt ist.»

Aufstocken von Patrouillen noch nicht vorgesehen

Konkrete Massnahmen in der Region Wil, etwa das Aufstocken von Patrouillen, sieht die Kantonspolizei derzeit noch nicht vor. «Falls die Gewalt gegen Polizeibeamte aber weiter zunimmt, werden wir uns das überlegen», sagt Krüsi.

Allerdings stünde die Polizei dadurch vor einer schwierigen, wenn nicht gar vor einer Herkulesaufgabe. Die Kantonspolizei St.Gallen ist stark unterbesetzt, und bis im Sommer wird sich die Situation noch verschärfen. «Bis dann werden uns wohl gegen 30 Leute fehlen», sagt Krüsi. Wenn die Kapo mehr Leute auf Patrouille schicken würde, müsste sie gemäss dem Kommunikationschef an anderen Orten «Leistung abbauen».

Noch versucht die Kapo die Gewalt gegen Polizeibeamte auf anderem Weg einzudämmen: indem sie die Vorfälle bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringt. «Unsere Leute müssen sich das nicht gefallen lassen», sagt Krüsi. Die Täterinnen und Täter müssen mit einer Busse rechnen. Doch ist das nicht ein Tropfen auf den heissen Stein? «Nein», sagt Krüsi. Solche Anzeigen würden sich herumsprechen und andere Leute von der Gewalt abhalten.