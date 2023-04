Wil «Gewerbefeindliche Entwicklung»: Wegzug des Gartencenters Rutishauser beschäftigt nun die Wiler Politik Mit der Schliessung des Gartencenters entbrannte eine hitzige Diskussion. Nun kritisiert die SVP in einem politischen Vorstoss die Stadt Wil und möchte wissen, wie solche Vorgänge künftig verhindert werden sollen.

Das Gartencenter sucht eine neue Bleibe. Bild: Sabrina Manser

Alles begann im Juli 2021. Ein Hagelsturm beschädigte das Treibhausdach des Rutishauser Gartencenters. Rund drei Monate später begann die Familie Rutishauser ohne Baubewilligung, aber in Absprache mit der Stadt Wil mit den Sanierungsarbeiten.

Als etwa 80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen waren, wurde wegen eines Rekurses eines Nachbarn ein Baustopp eingelegt. Bis vors Verwaltungsgericht zog sich dieser Streit. Heraus kam, dass die Sanierung trotz Absprache mit der Stadt bewilligungspflichtig ist. Denn das Gartencenter steht in einem Wohnquartier. Doch auch nachdem die Familie Rutishauser im Frühling 2022 ein Baugesuch einreichte, wurde ein erneuter Rekurs eingelegt.

Während des Hin und Hers wurde das Treibhausdach noch mehr beschädigt, Mitarbeiter des Gartencenters kündigten. Die Firma entschied sich, einen neuen Standort ausserhalb von Wil zu suchen, da in Wil nichts passendes verfügbar ist.

Der Unmut der Wilerinnen und Wiler über die endgültige Schliessung des Gartencenters war unter anderem auf Facebook zu spüren. In der Gruppe «Du bisch vo Wil wenn» liessen die Menschen ihrem Frust freien Lauf.

SVP fordert konkrete Massnahmen vom Stadtrat

Klaus Rüdiger ist SVP-Stadtparlamentarier in WIl. Bild: PD

Nun gibt es zum Wegzug des Gartencenters ein politisches Nachspiel: SVP-Stadtparlamentarier Klaus Rüdiger reichte eine Interpellation ein, mit der er vom Stadtrat wissen möchte, was er im Angesicht von «gewerbefeindlichem Treiben» zu unternehmen gedenkt. Rüdiger schreibt in seiner Interpellation: «Das regional bekannte Unternehmen hat nun offenbar kapituliert.» Er und seine Mitunterzeichnenden haben deshalb fünf Fragen an den Stadtrat.

Die ersten drei Fragen beziehen sich auf konkrete Abläufe des Stadtrats. Rüdiger will wissen, wie der Stadtrat den Wegzug des «Wiler Traditionsunternehmens» Rutishauser beurteilt. Ob er mit allen Beteiligten geredet habe, um den Wegzug zu verhindern. Und welche Massnahmen er ergreifen wolle, um «derartige gewerbefeindlichen Interventionen zu verhindern».

Des Weiteren möchte Rüdiger wissen, ob der Stadtrat die Meinung teilt, dass sich in Wil eine «schleichende gewerbefeindliche Stimmung» verbreitet. In der letzten Frage geht es um die Standortförderung der «ansässigen Gewerbler und KMUs». Rüdiger will wissen, was der Stadtrat tut, um weitere Wegzüge zu verhindern und was er tut, um die Firmen in Wil zu halten. Die Antwort des Stadtrats steht noch aus.