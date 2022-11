Wil Wegen Bedenken und direkter Betroffenheit: Stadträtin Ursula Egli gibt ein Geschäft ihres Departements ab – das soll aber eine Ausnahme bleiben Weil sie Bedenken bezüglich der revidierten Schutzverordnung hat, überliess die Wiler Stadträtin Ursula Egli das Geschäft, das ihr Departement betrifft, Stadtpräsident Hans Mäder. Das kritisiert Juso-Stadtparlamentarier Timo Räbsamen.

Der Wiler Rebberg wird neu als Landschaftsschutzgebiet in die Schutzverordnung aufgenommen. Bild: Sabrina Manser

Auslöser der Kritik war eine Pressekonferenz. Besprochen wurde ein Projekt aus dem Departement von Ursula Egli, doch anstelle der SVP-Stadträtin stellte sich Stadtpräsident Hans Mäder (Die Mitte) vor die Medien. Es ging um die neue Schutzverordnung und das Schutzinventar für den Natur- und Kulturgüterschutz. In einer Interpellation von Juso-Stadtparlamentarier Timo Räbsamen hiess es kurz darauf:

«Da gerade der Berufsstand und die Partei der Stadträtin dem Natur- und Kulturgüterschutz gegenüber tendenziell kritisch eingestellt sind, kommen einige Fragen bezüglich ihrer Regierungsfähigkeit auf.»

Timo Räbsamen, Stadtparlamentarier (Juso). Bild: PD

Mit seiner Interpellation wollte Räbsamen wissen, wie der Stadtrat das Thema Kollegialitätsprinzip handhabt. Sechs Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den Fraktionen SP und Grüne Prowil hatten den Vorstoss mitunterzeichnet.

Stadtpräsident ist Stellvertreter in diesem Departement

Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Ursula Egli habe wiederholt Bedenken in Bezug auf die Menge und Ausweitung der Kultur- und Naturobjekte geäussert. Zudem sei die Stadträtin bei einzelnen Schutzobjekten, insbesondere bei den Landschaftsschutzzonen, direkt betroffen.

Ursula Egli, Stadträtin (SVP). Bild: PD

«Aus diesem Grund hat sich der Stadtpräsident in seiner Funktion als Stellvertreter der Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr – mit dem Einverständnis des Gesamtstadtrats – bereit erklärt, das Geschäft zu vertreten», heisst es in der Antwort. Diese Lösung entspreche einer gängigen Praxis in Exekutivbehörden und der Stadtrat erachte sie im vorliegenden Fall als nachvollziehbar und für eine Kollegialbehörde angebracht.

Der Stadtrat habe in den vergangenen zwei Jahren nur in diesem einen Fall die dauerhafte Vertretung eines Geschäfts einem anderen Stadtratsmitglied übertragen.

«Damit stellt dies eine Ausnahme dar und soll keineswegs zur Regel werden.»

Der Stadtrat sei der Ansicht, dass das Kollegialitätsprinzip in Exekutivbehörden eine der grossen Errungenschaften und ein wichtiges Merkmal der Schweizer Demokratie sei.

Egli stellt sich nicht grundsätzlich gegen Schutzverordnung

Zwar enthält das Geschäftsreglement des Stadtrats einen Artikel zum Thema Kollegialitätsprinzip. Ein Ratsmitglied hat aber die Möglichkeit, ihre Verwahrung gegenüber einem Geschäft, beziehungsweise einem Beschluss, zu erklären, was in diesem Fall eine Distanzierung gegenüber der Schutzverordnung als solcher bedeutet hätte.

Ursula Egli habe auf diesen Schritt verzichtet, teilt der Stadtrat mit. Sie sehe die Schutzverordnung grundsätzlich als ein geeignetes Instrument an, um gewisse historische Gebäude, Landschaften und Gärten, archäologische Objekte sowie Bäume und Hecken mit Augenmass zu schützen und damit einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität und die nachhaltige Entwicklung der Stadt zu leisten.

Räbsamen sieht sich in seinem Verdacht bestätigt

Timo Räbsamen sieht sich in seinem Verdacht bestätigt, dass Ursula Egli aufgrund ihrer persönlichen Position entschieden habe, ihre Aufgabe als Stadträtin in diesem Fall nicht wahrzunehmen. Dass der Stadtrat dabei von einer «gängigen Praxis» schreibe, fände er zudem übertrieben. «Das sollte auch gar nicht gängig werden.» Der Juso-Politiker sagt:

«Ich hoffe, die Position von Ursula Egli wird keinen zu starken Einfluss darauf haben, wie die Schutzverordnung schliesslich bei verschiedenen Projekten in ihrem Departement angewendet wird.»

Der Stadtrat äussert sich grundsätzlich nicht zu Vorstössen, die noch nicht im Parlament behandelt wurden. Das gelte auch in diesem Fall, heisst es auf Anfrage.