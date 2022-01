Wil Vorsorgen, in den letzten Stunden begleiten, Abschied nehmen: Drei Frauen lancieren eine Vortragsreihe, um über das Tabuthema Tod zu sprechen In unserer Kultur ist es ein Tabuthema: Sterben, die Vergänglichkeit des Lebens. Drei Frauen reden darüber und helfen Menschen, sich bewusst mit dem Lebensende auseinanderzusetzen. Ihr Projekt startet im Januar in Wil.

Die drei Frauen hinter dem Projekt «Am Ende des Lebens»: Elisa Hartmann, Brigitte Gübeli und Claudia Gehrig (von links). Bild: Ramona Riedener

Nichts im Leben ist so sicher wie der Tod. Trotzdem wird in unserer Kultur kaum ein Thema so verdrängt. Mit dem Ende des Lebens beschäftigen sich drei junge Frauen, die mitten im Leben stehen: Elisa Hartmann aus St.Gallen, Claudia Gehrig aus Flawil und Brigitte Gübeli aus Wil. Sie wollen gemeinsam das Tabuthema Tod brechen, denn ein bewusster Umgang mit der Vergänglichkeit bringt ihrer Überzeugung nach einen bewussten Umgang mit dem Leben mit sich.

Alle drei sind mit ihrem jeweiligen Angebot selbstständig und kennen sich durch ihre berufliche Tätigkeit. Im Januar lancieren sie ein gemeinsames Projekt: Vorträge zum Thema «Am Ende des Lebens». Die ersten drei finden in Wil statt.

Die letzten Dinge regeln

Die Vorbereitung auf die letzte Lebensphase und über den Tod hinaus ist auch mit administrativen Dingen verbunden. Es empfiehlt sich auch diese rechtzeitig zu regeln. Darauf hat sich Elisa Hartmann, Inhaberin und Geschäftsführerin der Elisa Hartmann GmbH in St.Gallen spezialisiert.

«Aus Erfahrung weiss ich, dass über das Thema Tod am Familientisch nur selten gesprochen wird.» Zusammen mit ihrem Mann unterstützt sie Menschen zu Lebzeiten in der Vorsorge auf das Lebensende hin und erarbeitet gemeinsam mit ihnen verständliche, gültige und aussagekräftige Patientenverfügungen und Vorsorgeaufträge. Nach dem Todesfall, wenn es viele Dinge zu regeln gibt, steht das Team den Angehörigen bei allen organisatorischen Sachen zur Seite.

Elisa Hartmann kümmert sich um das Thema Vorsorge. Bild: Ramona Riedener

Für Elisa Hartmann ist es eine Herzensangelegenheit, die Menschen mit Feingefühl und aktuellstem Wissen auf diesem Weg zu begleiten.

«Die eigenen Dinge zu regeln, ist der letzte grosse Liebesdienst, den man seinen Angehörigen und Liebsten erbringen kann.»

Bis zuletzt an seiner Seite

Schwerkranke und sterbende Menschen zu Hause, im Spital oder Pflegeheim auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten und die Angehörigen im Abschiednehmen und in der Trauer zu unterstützen; das sind die Aufgaben von Claudia Gehrig. Die gelernte Pflegefachfrau hat auf der Palliativabteilung im Spital erlebt, wie wertvoll es für einen Sterbenden ist, die letzte Phase im Leben möglichst schmerzfrei, so angenehm wie möglich und liebevoll aufgehoben zu erleben. Die diplomierte Trauer- und Sterbebegleiterin aus Flawil sagt:

«In dieser Zeit kann ich so viel noch tun für den Sterbenden. Dazu beitragen, dass die Situation würdevoll und schön gestaltet ist.»

Oft können noch wichtige Dinge und Herzenswünsche, aber auch Kleinigkeiten besprochen oder erfüllt werden. Auch für die Angehörigen sei es meist ein grosser Trost, wenn der Sterbende liebevoll umsorgt gehen durfte. Oft könnten diese dann besser mit der Trauer umgehen. Für Claudia Gehrig ist es die schönste und emotionalste Aufgabe, Sterbende auf dem letzten Lebensweg zu begleiten und die Angehörigen oder Menschen, die sich mit dem Tod oder dem Abschiednehmen beschäftigen, zu unterstützen.

Brigitte Gübeli (links) und Claudia Gehrig. Bild: Ramona Riedener

Rituale für emotionale Momente

Geburt, Taufe, Hochzeit, Geburtstage und andere wichtige Stationen im Leben werden meist mit Ritualen und Zeremonien verbunden. Brigitte Gübeli ist Fachfrau für Rituale. Die 45-jährige ehemalige Marketingplanerin hat sich darauf spezialisiert, bedeutende Momente und Übergänge im Leben persönlich, individuell und würdevoll zu gestalten. Die Wilerin sagt:

«Unabhängig von Kultur und Herkunft sind Rituale wichtige Elemente im Leben.»

Neben der Gestaltung von freudigen Anlässen gehören Abschiedszeremonien ebenso zu ihrem Fachgebiet. Die Ritualgestalterin ist der Meinung, dass Zeremonien in traurigen und beklemmenden Situationen viel Halt, Trost und Orientierung geben. Dass aber gerade in unserer Kultur den Abschiedszeremonien oft zu wenig Bedeutung geschenkt werden. «Loslassen ist ein Teil vom Leben. Deshalb ist bewusst Abschied nehmen sehr wichtig.»

Vorträge sind als Impuls gedacht

An ihrem Vortrag «Am Ende des Lebens» reden die drei Frauen über das Lebensende und was es bis dahin noch zu regeln gibt. Wie Angehörige ihre Lieben auf dem letzten Weg begleiten können und wie die Trauerfeier zum Ritual wird, das Trost und Hoffnung spendet.

Die Impulsvorträge richten sich an Menschen, die sich mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinandersetzen möchten. Während dreieinhalb Stunden berichten die drei Frauen über ihre Fachthemen «vorsorgen, begleiten, gestalten». Die Veranstaltung ist als Impuls gedacht, für Teilnehmende, die einfach mal über das Thema nachzudenken möchten.