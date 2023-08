WIL «Von der Kino-Krise ist kaum noch etwas zu spüren»: «Barbie» und «Oppenheimer» lassen die Kasse des Cinewils klingeln Seit zweieinhalb Wochen sind die zwei Blockbuster der Filmregisseure Greta Gerwig und Christopher Nolan auch auf der Leinwand des Cinewils zu sehen. Und sie scheinen zu gefallen, denn Kino-Inhaberin Felicitas Zehnder berichtet von einem ungewöhnlich hohen Besucheransturm.

«Barbie» und «Oppenheimer» stossen weltweit auf grosses Interesse – auch in Wil. Bilder: Keystone

Die Blockbuster «Barbie» und «Oppenheimer» sind in aller Munde. Bereits vor ihrer Kinopremiere war der Rummel um die beiden Filme gross. Die neusten Zahlen zeigen, dass die beiden Filme wohl die wenigsten Kinobesucherinnen und Kinobesuchern enttäuscht haben: «Barbie» legte nämlich den besten Kinostart in diesem Jahr hin und spielte nach nur wenigen Wochen bereits eine Milliarde Dollar ein. Auch «Oppenheimer» lässt die Kasse klingeln und brachte inzwischen über 400 Millionen Dollar ein.

Seit zweieinhalb Wochen sind die Werke der Filmregisseure Greta Gerwig und Christopher Nolan auch auf Schweizer Leinwänden zu sehen – und füllen die Kinosäle seither. Auch im Raum Wil scheinen die beiden Streifen auf Interesse zu stossen, denn das Cinewil in Wil bleibt auch nicht vom Besucheransturm verschont.

Überdurchschnittlich hohes Interesse

Felicitas Zehnder, Inhaberin des Kinos Cinewil, sagt: «Wir haben definitiv mehr Besucherinnen und Besucher als sonst.» Dass «Barbie» und «Oppenheimer» so gut ankommen, liegt laut Zehnder vor allem an der Werbung, die den beiden Filmen vorausging. Das ist bei «Barbie» durchaus möglich, wenn man bedenkt, dass das Werbebudget bei 150 Millionen Dollar lag und somit fast höher gewesen sein soll als die Kosten für den Film selbst. Bei «Oppenheimer »sieht das anders aus. Das Marketing vertraute lediglich auf zwei Trailer, ein Poster und diverse Standbilder. Und doch wurde der Film immer wieder in den sozialen Medien geteilt, was heutzutage auch keine schlechte Werbung ist.

Es sei keine Premiere, dass ein Film – oder in diesem Fall gleich zwei Filme – überdurchschnittlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Leinwand des Kinos Cinewil lockt. Zehnder erinnert sich an eine Phase im vergangenen Jahr, die der aktuellen ähnelt: «Als der Actionfilm ‹Top Gun: Maverick› herauskam, war unser Saal auch über Wochen hinweg voll.» In der zweiten Woche hatten «Barbie» und «Oppenheimer» laut Zehnder genau so viele Besucherinnen und Besucher wie in der ersten. Das gäbe es selten, da die Besucherquote normalerweise nach den ersten sieben Tagen um bis zu 50 Prozent sinke.

Kino-Krise gehört der Vergangenheit an

«Barbie» hatte laut Zehnder anfangs mehr Publikum als «Oppenheimer». Mittlerweile sei sich das aber am ändern. Zehnder sagt: «Mir persönlich gefällt auch ‹Oppenheimer› besser.» Die Kino-Inhaberin denkt, dass der Hype um die beiden Filme noch etwa zwei Wochen andauern wird und dann langsam abflacht.

Die hohe Anzahl Besucherinnen und Besucher im Cinewil, erklärt sich Zehnder aber nicht nur mit den beiden Blockbustern. Sie sagt: «Während der Ferienzeit ist bei uns allgemein mehr los.» Das schlechte Wetter trage ausserdem auch dazu bei. «Wenn es regnet, haben die meisten Leute mehr Lust auf einen Kinobesuch als bei Sonnenschein.»

Das Cinewil hatte in den vergangenen drei Jahren, wie auch die meisten anderen Kinos in der Ostschweiz, mit tiefen Zuschauerzahlen zu kämpfen. Noch vor einem Jahr zählte es einen Drittel weniger Kinoeintritte als vor der Pandemie. Dieses Problem gehört laut Zehnder immer mehr der Vergangenheit an, denn das Cinewil begrüsst mittlerweile wieder fast gleich viele Besucherinnen und Besucher wie vor Corona. Zehnder sagt: «Von der Kino-Krise ist kaum noch etwas zu spüren.»