Wil Velofestival «Pedale 2022»: Auf dem Programm stehen spektakuläre Shows und eine Rundfahrt mit dem Stadtpräsidenten Am 17. September findet in Wil das grösste Velofestival der Ostschweiz statt. An der «Pedale 2022» gibt es Innovationen aus dem Bereich des Velofahrens und Shows von Weltklasse-Athletinnen und -Athleten zu sehen.

Bild von der 2019er-Ausgabe der «Pedale». Bild: PD

Am 17. September findet in Wil das grösste Velofestival der Ostschweiz statt, die «Pedale 2022». Gemäss einer Mitteilung des austragenden Vereins Velo Wil will das Programm allen Altersklassen und Interessen etwas bieten. Für Kinder gibt es eine Laufrad-Olympiade, an einer Händlerausstellung können die Besucherinnen und Besucher innovative Produkten entdecken und testen.

Weiter bietet das Festival, das unter anderem aus dem Wiler Stadtfonds unterstützt wird, eine Expo zu nachhaltiger Mobilität in Wil und Rundfahrten zum Thema Verkehrssicherheit und Veloinfrastruktur. «Velofahren ist nach dem Zufussgehen die nachhaltigste Form, sich fortzubewegen und unterstützt unsere Bestrebungen als Modellstadt für eine nachhaltige Mobilität», wird Stadtrat Andreas Breitenmoser in der Mitteilung zitiert.

Shows von Weltklasse-Athletinnen und -Athleten

An der Pedale 2022 werden verschiedene Top-Athletinnen und -Athleten ihr Können zeigen. In einem Pumptrack werden die Schweizer Meisterin im BMX, Joy Stiplovesk, und die beiden Ausnahmetalente aus der Dirtjump-Szene, Jan Hagemann und Lukas Weilenmann, eine Kostprobe geben.

Auch Lukas Hilfiker, Weltmeister auf dem Einrad, konnte für eine Show am Wiler Velofest gewonnen werden. Das Kunstradfahren wird von einer Formation aus Sirnach, auch sie mehrfache Weltmeisterinnen, repräsentiert. Den hochkarätigen Reigen beschliesst der Vize-Weltmeister und achtfache Schweizer Meister in der Disziplin Mountainbike Trial, Roger Keller.

Eine Rundfahrt mit dem Stadtpräsidenten

In der Zone «Nachhaltige Mobilität» werden Projekte aus den Bereichen Mobilität und Infrastruktur gezeigt, darunter der Wiler Velolieferdienst Via Velo, das Recyclingabo Easybag, ein Förderprogramm für Cargobike- und Veloanhänger und Projekte aus dem Bereich Shared Mobility. Zudem lädt die Stadt Wil zu einer Rundfahrt ein, auf der die Wilerinnen und Wiler mit Stadtpräsident Hans Mäder und Stadträtin Ursula Egli Infrastrukturprojekte für den Veloverkehr kennen lernen können. (pd/rop)