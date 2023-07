Wil-Uzwil Vom Eurovision Song Contest in Liverpool auf die Bühne «seiner» Detailhändler: Remo Forrer tritt an Wiler Diplomfeier auf Am Montagabend nahmen im Stadtsaal Wil über 110 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der Detailhandelslehre ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Als Überraschungsgast trat dabei der Sänger Remo Forrer auf.

Remo Forrer singt an der Abschlussfeier der Detailhandelsfachleute seinen Hit «Watergun». Bild: Christoph Heer

Eigentlich haben sich Noemi Grogg und Laura Basic den grössten Applaus verdient – sie beide schlossen als Jahrgangsbeste mit der Note von 5,7 ihre Lehre als Detailhandelsfachfrauen EFZ ab. Doch wenn ein Weltstar die Bühne betritt, gibt es auch noch mehr Beifall. Mit Remo Forrer gelang es den Verantwortlichen des Berufs- und Weiterbildungszentrums Wil-Uzwil (BZWU), einen Popstar zu engagieren, der nicht besser gepasst hätte. Denn Forrer hat vor drei Jahren selbst seine Detailhandelslehre am BZWU abgeschlossen.

Zahlen sagten ihm nicht viel

Remo Forrer erinnert sich gerne an seine dreijährige Ausbildungszeit. «Vor allem sind mir die coolen Lehrerinnen und Lehrer in Erinnerung geblieben, wobei ich auch mit den etwas älteren Lehrern stets ein tolles Verhältnis pflegte», sagte Forrer nach seinem Auftritt im Stadtsaal Wil. Er würde sofort wieder den gleichen Weg einschlagen.

«Ich war Minimalist»: Remo Forrer sprach an der Diplomfeier auch über seine Schulzeit am BZWU. Bild: Christoph Heer

Doch alles an der Ausbildung sei dann doch nicht rosig gewesen. «Alles, was mit Zahlen zu tun hatte, war mir eher ein Graus», sagte Forrer lachend. «Dafür liebte ich die Allgemeine Branchenkunde, das ist ein spannendes Fachgebiet.» Seit vergangenem November setzt Remo Forrer voll und ganz auf die Karte Musik und Gesang. Schon in der frühen Schulzeit habe ein Lehrer mal angemerkt, dass er für die Musik viel Energie aufwende. «Musik war mir schon als kleiner Junge enorm wichtig, und mit etwa zehn Jahren kam der Gesang dazu», ergänzte der Hemberger.

Als Minimalist bezeichnete sich Remo Forrer, als er die Frage gestellt bekam, ob er ein fleissiger Schüler war. «Zwar habe ich stets nur das Nötigste gemacht, doch für ein ‹genügend› hat es immer gereicht.» Auch was die Hausaufgaben betrifft, habe er schlicht und einfach nur das gemacht, was es brauchte, sagte Remo Forrer den Absolventinnen und Absolventen mit einem Augenzwinkern.