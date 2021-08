Das Rollfeld ist in Wil bei schönem Wetter am Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Je nach Besucherandrang kann der Park früher geschlossen werden. Am Samstagabend findet jeweils eine Silent-Disco auf dem Rollfeld statt. Dank dem Sponsoring der Energiestadt Wil und den TBW ist der Besuch für die städtischen Schulen (unter der Woche nachmittags) und Vereine (unter der Woche abends) kostenlos. Rollschuhe und Schutzausrüstung können vor Ort gemietet werden. Mehr Informationen gibt es unter www.rollland.ch.