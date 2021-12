Umzug vom Hof zu Wil ins Schmalzhaus in der Wiler Altstadt: Neuer Standort für das Stadtmuseum

Auf der Suche nach einem neuen Ort für das Stadtmuseum wurden die Ortsbürger in der Liegenschaft an der Marktgasse 74 fündig. Der Einzug in die neuen Räumlichkeiten ist für die erste Hälfte des nächsten Jahres geplant.