Wil Überraschung in der neuen Wiler Exekutive: Ursula Egli wird Bauchefin Der Stadtrat hat sich konstituiert. Das Stolperdepartement bleibt an der einzigen Frau in der Exekutive hängen.

Das ist der neue Wiler Stadtrat ab 1. Januar 2021. Bild: Hans Suter

Hans Mäder (CVP), neu, Stadtpräsident. Vorsteher Finanzen und Verwaltung, Departement Dienste, Integration und Kultur (DIK). Bild: PD

Der Wiler Stadtrat startet am 1. Januar 2021 mit einem neuen Stadtpräsidenten (Hans Mäder), dem einzigen bisherigen Stadtrat (Dario Sulzer) und drei neuen Stadträten (Ursula Egli, Jigme Shitsetsang und Andreas Breitenmoser) in die Legislatur 2021–2024. Seit Tagen wird gerätselt, wer wohl welches Departement übernehmen darf oder muss.

Am Mittwoch hat der neu zusammengesetzte Stadtrat die mit Spannung erwartete Zuteilung festgelegt.

Departemente verändert und umbenannt

Ursula Egli (SVP), neu , 2. Vizepräsidentin, Stadträtin,

Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) Bild: PD

Jigme Shitsetsang (FDP), neu

Stadtrat

Departement Bildung

und Sport (BS) Bild: PD

Stadtpräsident Hans Mäder (CVP) übernimmt wenig überraschend den Bereich Finanzen und Verwaltung sowie das Departement Dienste, Integration und Kultur (DIK). Sehr überraschend hingegen wird Ursula Egli (SVP) gezwungen, das Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) zu übernehmen. Man erinnere sich: Die letzten beiden Vorgänger in diesem oft und heftig kritisierten Departement wurden abgewählt (2016: Marcus Zunzer, CVP; 2020: Daniel Stutz, Grüne Prowil).

Jigme Shitsetsang (FDP) wird das ebenfalls immer wieder kritisierte Departement Bildung und Sport (BS) führen. Auch seine Vorgängerin Jutta Röösli (parteilos) wurde abgewählt. Andreas Breitenmoser (parteilos) kann das wenig kritisierte Departement Versorgung und Energie (VE) übernehmen, wenngleich zu konstatieren ist, dass sein Vorgänger Daniel Meili (FDP) überraschend abgewählt worden ist. Dario Sulzer (SP) bleibt Sozialvorsteher und führt das Departement Gesellschaft und Sicherheit (GS).

Dario Sulzer (SP), bisher

1. Vizepräsident, Stadtrat

Departement Gesellschaft

und Sicherheit (GS) Bild: PD

Einher mit der neuen Legislatur geht laut einer Medienmitteilung der Stadtkanzlei eine Anpassung der Aufgaben der Departemente. Das Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) gibt das Thema Energiestadt an das heutige Departement Versorgung und Sicherheit (VS) ab, welches neu Departement Versorgung und Energie (VE) heisst. Der Bereich Sicherheit wechselt vom VS ins heutige Departement Soziales, Jugend und Alter (SJA), das neu den Namen Gesellschaft und Sicherheit (GS) trägt. Der Stadtrat will die Aufgabenzuteilung nach Amtsantritt gemäss dem geäusserten Wunsch in der Parlamentsdebatte vom 27. August 2020 nochmals überprüfen.

Andreas Breitenmoser (parteilos)

Stadtrat, neu

Departement Versorgung

und Energie (VE) Bild: PFD

Der Stadtpräsident erfüllt seine Aufgaben in einem 100-Prozent-Pensum, die vier weiteren Stadtratsmitglieder je in einem 70-Prozent-Pensum. Erster Vizestadtpräsidenten ist Dario Sulzer, Ursula Egli zweite.