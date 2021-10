Wil Über 20'000 Personen sind gekommen: Militär-Artikel stiessen auf grosses Interesse In den vergangenen vier Wochen fand in Wil eine grosse Liquidation an Armee- und Outdoormaterial statt. Der Andrang war gross. Gesucht wurden längst nicht nur Biskuits und Schokolade. Ein Augenschein vor Ort.

Die Munitionskisten sind sehr beliebt, auch wenn sie Ihrem Namen nicht mehr gerecht werden. Bild: Salome Lohner

Tarnjacken, Kulturbeutel, Thermostassen, Schutzhelme – und natürlich die berühmt-berüchtigten Militär-Biskuits. Das und noch viele weitere Militär- oder Outdoorartikel wurden in den vergangenen vier Wochen in einer Lagerhalle an der Glärnistrasse in Wil angeboten. Es war ein Einkaufsbummel der besonderen Art. «Dicks Armyshop» organisiert diese Liquidationen, die immer im Herbst in der Region Wil stattfinden. Zahlreiche Besucher sind auch dieses Jahr wieder zum Stöbern erschienen. Caroline Wild aus Bichelsee war eine von ihnen. Sie sagt:

«Ich bin hier, weil meine Kinder tarnfarbige Hosen brauchen. Diese sind sonst fast nicht zu finden.»

Ein anderer Besucher, Rafael Gämperle, sagt:

«Ich komme eigentlich jedes Jahr vorbei. Weil ich bald ins Militär gehe, schaue ich auch, ob ich dafür noch was gebrauchen könnte.»

Doch was hat es mit diesem Verkauf eigentlich auf sich? Anfänglich wurden nur überschüssige Produkte von der Armee an Zivilisten verkauft. Später kamen Outdoor- und Campingartikel dazu. Und jetzt werden auch Eigenprodukte und zum Beispiel Rucksäcke aus recyceltem Militärstoff feilgeboten. Waffen oder Fahrzeuge stehen und standen jedoch nicht im Angebot.

Normalerweise dauert der Verkauf an einem Standort 10 bis 14 Tage. Um die Besucher aufgrund der Sicherheitsbestimmungen besser zu verteilen, dauerte er dieses Jahr 26 Tage. Am Samstagvorabend wurden die Türen das letzte Mal geschlossen. Organisator Benno Ruckstuhl sagt rückblickend:

«Obwohl wir dieses Jahr keinen Sonntagsverkauf hatten, konnten wir die Besucherzahlen halten. Wir zählen etwa 20'000 bis 25'000 Personen.»

Von Jung bis Alt, für jeden ist etwas dabei. Bild: Salome Lohner

Die Munitionskiste fürs Bargeld

Was am besten verkauft wird, kann Benno Ruckstuhl nicht abschliessend sagen. Natürlich zählen die bekannten Biskuits und die Militärschokolade zu den Dauerbrennern. Jedoch führt Ruckstuhl an, dass der Militärschlafsack in vergangenen Jahren massenhaft gekauft worden sei. Heuer sei es eher ein Benzinkanister oder die Munitionskiste gewesen. Diese werde aber selten für Munition gebraucht. Viel eher dient sie als Lagerbox, etwa für Bargeld.