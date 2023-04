Wil Trotz vorgängiger Kritik: Thurvita AG wählt Alard du Bois-Reymond zum Präsidenten des Verwaltungsrats Stadtrat Dario Sulzer wird den Verwaltungsrat der Thurvita AG bis Ende 2023 präsidieren, dann geht das Mandat an den heutigen CEO, Alard du Bois-Reymond. Der Wechsel des 62-Jährigen von der operativen auf die strategische Ebene hatte im Vorfeld wiederholt für Kritik gesorgt.

Thurvita-CEO Alard du Bois-Reymond ist neuer Verwaltungsratspräsident der Thurvita AG. Bild: PD

Eine Überprüfung der Personalplanung und Strategie sowie eine öffentliche Ausschreibung des Mandats nach dem Rücktritt des nun verstorbenen Verwaltungsratspräsidenten Arthur Gerber - dies hatte Stadtparlamentarier Marcel Malgaroli im Juni 2022 in einer Interpellation angeregt. Und vor wenigen Wochen war die Skepsis in einem anonymen Schreiben erneut aufgeflammt.

Die Generalversammlung der Thurvita AG zeigte sich am Gründonnerstag unbeeindruckt und wählte CEO Alard du Bois-Reymond zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Damit setze Thurvita auf Kontinuität, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Und weiter: «Sie ist für die anstehende Phase, in der mehrere Bauvorhaben umgesetzt werden sollen, wichtig.» Dario Sulzer behält das Verwaltungsratspräsidium bis Ende Jahr.

Für den zurücktretenden Verwaltungsrat Daniel Steiner, wählten die Delegierten den 53-jährigen Daniel Straub. Neu nimmt auch der Geschäftsführer der Stihl Kettenwerke, Joachim Zappe (62), Einsitz ins Führungsgremium. Jigme Shitsetsang, repräsentiert die Stadt bis Ende 2023 als zusätzlicher Vertreter im Plenum.

Auslastung von 94 Prozent

Die Auslastung der Thurvita Heime erreichte 2022 mit 94 Prozent beinahe das vorpandemische Niveau. Das spiegelt sich in einem Gewinn von 93'858 Franken auch im Jahresergebnis.

2022 trieb Thurvita wichtige Planungsschritte für die «Renovation und Erweiterung Sonnenhof» sowie für das «Alterszentrum Rosengarten – Leben mit Demenz» voran. Danebst entsteht das «Quartierzentrum City» an der Unteren Bahnhofstrasse Wil. Die 32 Wohnungen für das selbstbestimmte Leben im Alter sind voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 bezugsbereit.

Die 2013 gegründete Thurvita AG feiert dieses Jahr ihr 10-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Aktionen. (pd/red)