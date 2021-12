Wil Trotz Corona konnte das gemeinsame Weihnachtsfest der Evangelischen Kirchgemeinde stattfinden – zur Freude der Teilnehmer Gut vierzig Personen feierten Heiligabend zusammen im Evangelischen Kirchgemeindehaus Wil. Das Angebot wird von Alleinstehenden sowie Familien und Paaren gleichermassen geschätzt.

Wie in einer Grossfamilie waren alle Generationen an der Weihnachtsfeier vertreten.

Freudestrahlend strömten Jung und Alt in den geschmückten und lichterfüllten Festsaal. Die Erleichterung, dass die Weihnachtsfeier in diesem Jahr trotz strengerer Coronamassnahmen stattfinden konnte, war den Gästen ins Gesicht geschrieben. Der Austausch untereinander wurde an den Tischen rege genutzt. Zwei Familien und weitere helfende Hände verwöhnten die Anwesenden mit feinen kulinarischen Köstlichkeiten über vier Gänge.

Dazwischen wurden Lieder gesungen und Diakon Thomas Gugger ging der Bedeutung von Geschenken humoristisch und leicht verständlich auf den Grund. «Wenn ein kostbares Geschenk vom Empfänger verweigert wird, ist das schmerzlich.» Gugger wies darauf hin, dass dies Gott mit vielen Menschen so gehe: «Er bietet jedem Menschen seine Freundschaft an, aber sie lehnen ihn ab.» Anhand der Protagonisten erläuterte der Diakon, wie die Menschen in der Weihnachtsgeschichte auf die Ankunft des Messias reagierten. «Möchtest du das Geschenk dieser Freundschaft mit Gott ebenfalls annehmen?», lautete die Frage zum Schluss.

Bereits erste Anmeldungen fürs nächste Jahr

Im Anschluss an das gemeinsame Essen durfte jede Person ein Päckli in Empfang nehmen, welches von einer anderen Person mitgebracht worden war. Beim Spielen und angeregten Gesprächen fand der Abend seinen individuellen Ausklang. Die Glocken für den Mitternachtsgottesdienst waren verstummt, als die letzten Gäste fragten: «Können wir uns fürs nächste Jahr gleich wieder anmelden?» (pd)