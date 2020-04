Wil-Topskorer Andreas Ambühl wechselt zum EHC Bülach: «Ich spürte eine grosse Wertschätzung» Bülach-Trainer Ramon Schaufelberger bestätigt Recherchen der «Wiler Zeitung», wonach Andreas Ambühl künftig für die Zürcher spielt. Mit der Verpflichtung des Stürmers ist dem Club aus der Mysports-League ein Transfercoup gelungen. In den vergangenen zwei 1.-Liga-Saisons sammelte der 24-Jährige in 58 Partien 108 Skorerpunkte für den EC Wil.

Künftig jubelt Andreas Ambühl für Bülach: Im Cupspiel zwischen Wil und Dübendorf bewies er, dass er auch gegen Teams der höherklassigen Mysports-League Tore erzielen kann. Benjamin Manser (Wil, 8. Februar 2020)

Seitdem Andreas Ambühl seinen Abgang beim EC Wil bekanntgegeben hatte, stellten sich viele Beobachter des Amateurhockeys die Frage: Welches Team angelt sich den Spieler mit dem scharfen und präzisen Abschluss? Jetzt herrscht Gewissheit: Ambühl geht ab nächster Saison für den EHC Bülach auf Torejagd, wie Recherchen der «Wiler Zeitung» zeigen und Bülach-Trainer Ramon Schaufelberger bestätigt.

Mit der Verpflichtung des 24-jährigen Ambühl ist Bülach ein Transfercoup gelungen. Die Statistiken des Stürmers sprechen für sich: In den vergangenen zwei 1.-Liga-Saisons erzielte er für den EC Wil in 58 Partien 68 Tore und sammelte 40 Assists, womit er auf ein Total von 108 Skorerpunkten kam. Das sind fast 1,9 Punkte pro Spiel – eine bemerkenswerte Quote. In der abgelaufenen Spielzeit war er der Ligatopskorer.

Bülach suchte einen Skorer wie Ambühl

Keine Frage: Die Wiler werden Ambühls Qualitäten schmerzlich vermissen. Zumal er in der vergangenen Saison an rund einem Drittel aller Treffer beteiligt war. In Bülach dagegen wird man froh sein, künftig über einen solch verlässlichen Skorer zu verfügen. «Wir suchten einen Spieler, der diesen unersättlichen Drang zum Tor hat», sagt Trainer Schaufelberger über die Verpflichtung des Stürmers:

«Ambühl weiss, wo das Tor steht. Ich bin überzeugt, dass er diese Qualität auch eine Liga höher zeigt.»

Dass Ambühl das zuzutrauen ist, bewies er in seinen ersten zwei Spielen in der Mysports-League für den EHC Arosa. Dabei gelang ihm ein sehenswerter Treffer.

«Ich kann noch besser spielen»

«Trotz der starken Skorerwerte bin ich überzeugt, dass ich noch besser spielen kann. Ich möchte aus der Komfortzone kommen. Das ist mir in der 1. Liga zu selten gelungen», sagt Ambühl.

Andreas Ambühl posiert in der Garderobe des EC Wil. Benjamin Manser (Wil, 4. Oktober 2019)

Er ist sich bewusst, dass das Leistungsgefälle in der dritthöchsten Liga kleiner ist als in der 1. Liga. Zudem wird das Tempo höher sein, was ihm entgegenkommen dürfte: «Wenn ich weniger Zeit habe, treffe ich oft die besseren Entscheidungen.»

Auch Wetzikon und Frauenfeld waren eine Option

Wenig überraschend hatte Ambühl Angebote von mehreren Vereinen aus der Mysports-League und der 1. Liga. Weshalb hat er sich für Bülach entschieden? «Viele Clubs kamen aufgrund der Distanz zu meinem Wohnort Neftenbach gar nicht in Frage.»

Andreas Ambühl erzielte im Spiel gegen Dübendorf zwei Tore – und liess die Wiler damit von der erstmaligen Cupteilnahme träumen. Benjamin Manser (Wil, 8. Februar 2020)

Am Ende waren nebst Bülach noch Frauenfeld und Wetzikon Optionen. Mit allen Vereinen hatte er gute Gespräche. «Wetzikon wäre eine Herzensangelegenheit für mich gewesen, da ich dort das Eishockey-ABC lernte», sagt Ambühl. Doch schliesslich habe er eingesehen, dass der weite Weg mit dem Stau-Engpass Aathal ein grosser Nachteil wäre.

Nach einer Herausforderung in höherer Liga gesucht

Gegen Wetzikon und Frauenfeld sprach auch die Ligazugehörigkeit. «Mein Ziel war es, in der Mysports-League zu spielen. Ich werde wohl nicht mehr zehn Jahre Hockey spielen, sondern nur noch drei bis vier Saisons. Umso mehr suchte ich nach einer Herausforderung in einer höheren Liga und möchte nochmals alles aus mir rausholen», sagt Ambühl.

Interessanterweise zählte Bülach vor dem ersten Treffen mit dem Trainer noch nicht zu Ambühls Favoriten:

«Doch vom ersten Gespräch an merkte ich, dass es einfach passt. Ich spürte eine grosse Wertschätzung und dass sie mich unbedingt verpflichten wollten.»

Bülach hat eines der kleinsten Budgets der Mysports-League. Schaufelberger ist sich deshalb bewusst, dass Ambühl auch zu anderen Vereinen hätte wechseln können, wo er besser verdient hätte. «Das Argument des guten Teamspirits scheint ihn überzeugt zu haben. Dass er sich für uns entschieden hat, spricht für seinen Charakter.»