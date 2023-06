Zweimal Gold für das Trainingszentrum Fürstenland Frauen

Anne-Sophie Meyer und Leonie Hollauf kehren als Team-Schweizermeisterinnen nach Hause. Im Hintergrund Chef-Trainerin Marianne Steinemann. Bild: PD

An der Schweizermeisterschaft Juniorinnen 2023 in Vernier schafften es die jungen Turnerinnen des Trainingszentrums Fürstenland Frauen (TZFF) am Sonntag gleich mehrfach aufs Podest. Das hält das TZFF in einer aktuellen Medienmeldung fest.

Anne-Sophie Meyer und Leonie Hollauf gehörten bereits nach der Qualifikation zum Favoritenkreis. Dieser Rolle wurde die 15-jährige Anne-Sophie Meyer mit einem Sieg im P4A. Auch Leonie Hollauf turnte beinahe fehlerfrei. Sie belohnte sich mit dem 4. Rang dieser Kategorie und einem Diplom. Kominiert führten diese beiden Resultate für den Schweizermeistertitel im Team, so die Medienmeldung weiter.

Sina Freiwald und Kira Rimann holten gemeinsam Team-Bronze. Bild: PD

Die Team-Bronzemedaille mit nach Hause nehmen konnten Kira Rimann (8. Diplomrang im Einzel) sowie Sina Freiwald (11. Rang im Einzel). Auch sie beide turnten fast fehlerfrei. (pd)