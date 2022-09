Wil Pirates scheiden aus den Baseball-Playoffs aus

Gian Gladig ist mit den Wil Pirates aus den NLA-Playoffs ausgeschieden. Bild: Ralph Ribi

Die Wiler Baseballer scheiden im Playoff-Halbfinal der NLA aus. Gegen den Serienmeister Therwil Flyers muss in der Best-of-five-Serie eine 0:3-Niederlage eingesteckt werden. Die ersten beiden Spiele wurden vergangenes Wochenende ausgetragen. Nur das erste der drei Halbfinalpartien war mit 5:8 aus Wiler Sicht ein knappes Resultat. In Spiel zwei mussten die Wil Pirates eine klare 8:18-Pleite einstecken.

Am Samstagnachmittag kam es auswärts in Therwil zum dritten Aufeinandertreffen. Auch wenn der Wiler Nationalspieler Gian Gladig positiv in diese Halbfinalserie gestartet ist und auf einen Exploit gehofft hatte, musste sich der Wiler Baseballclub auch im dritten Spiel deutlich mit 4:19 geschlagen geben. Auch wenn man im Playoff-Halbfinal gegen den Favoriten aus Basel nicht das gewünschte Resultat erzielen konnte, kann man auf Wiler Seite durchaus stolz auf die Saison sein.

Zum zweiten Mal in Folge qualifizierte man sich in der Regular Season für die Playoffs und konnte in der vergangenen Spielzeit sechs Siege holen. Zuvor gewannen die Wil Pirates in sechs Jahren nur gerade zwölf Liga-Spiele. Wil möchte diesen Aufwärtstrend in die Zukunft mitnehmen und sich langsam in der NLA etablieren. «Es wäre schön, wenn wir in der Zukunft irgendwann mal um den Schweizer Meistertitel mitspielen könnten», so Gladig. (lto)