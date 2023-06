Durchfahrt der Tour de Suisse

Im Juni 2021 führte die Tour de Suisse Women durch Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Am Montag, 19. Juni, wird die Tour-de-Suisse Women mehrere Gemeinden in der Region Wil durchfahren. Der Start der Etappe ist in St.Gallen. Nach einem Abstecher in den Kanton Thurgau wird der Tour-Tross von Bischofszell durch Niederhelfenschwil und Lenggenwil fahren. Die Strecke führt über den Kreisel in Zuzwil, durch Henau, Niederstetten, Schwarzenbach und Jonschwil, bevor sie via Unterrindal in Richtung Mühlau – Bazenheid führt. Die Zielankunft wird schliesslich am späteren Nachmittag in Ebnat-Kappel sein.

Wie die Gemeinde Jonschwil in ihrem Mitteilungsblatt schreibt, ist die Durchfahrt der Rennfahrerinnen in Schwarzenbach und Jonschwil zwischen 14.30 und 15.30 geplant (je nach Tempo). Dabei werden die seitlich angrenzenden Strassen für wenige Minuten gesperrt und der Verkehr wird gestoppt. Der Werbetross wird zwischen 13.30 und 14.30 Uhr erwartet. Werbegeschenke werden ausschliesslich auf der rechten Strassenseite verteilt. (pd)