Zu schnell und getunt: Die Kantonspolizei hatte im Raum Wil einiges zu tun

Hatte an Auffahrt einiges zu tun auf den Strassen in der Region: die Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

An Auffahrt hatte die Kantonspolizei St.Gallen einiges zu tun. Zwischen 17 und 19 Uhr am Donnerstagabend führte sie in Schwarzenbach an der Wilerstrasse sowie in Ricken an der Uznacherstrasse Geschwindigkeitskontrollen durch. Sieben Männer wurden an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Auf der Wilerstrasse in Schwarzenbach gilt das Tempolimit 50 km/h. Ein 31-jähriger und ein 36-jähriger Autofahrer und ein 62-jähriger Motorradfahrer fuhren mit 69 km/h deutlich zu schnell. Noch schneller unterwegs war ein 16-jähriger Motorradfahrer mit 71 km/h. Und an der traurigen Spitze der Tempoüberschreitungen stehen ein 23-jähriger und ein 24-jähriger Autolenker mit 76 km/h respektive 83 km/h. In Ricken auf der Uznacherstrasse, auf der 80 km/h erlaubt sind, führ ein 35-Jähriger mit seinem Auto 105 km/h.

Doch nicht nur Geschwindigkeitsübertretungen, sondern auch getunte Autos gaben der Kantonspolizei einiges zu tun: Bei Kontrollen von drei Autos in Rapperswil-Jona und einem in Wil, wurden unerlaubte Änderungen festgestellt. Bei zwei Autos konnten Manipulationen an den Auspuffanlagen festgestellt werden. Dadurch verursachten die Autos unnötigen Lärm. Bei einem Auto zeigte die Lärmmessung einen so hohen Wert an, dass der Fahrzeugausweis abgenommen werden musste.

Bei den anderen Autos wurden verschiedenste unerlaubte Änderungen (falsche Felgen, unerlaubte Heckspoiler, tiefergelegte Fahrwerke usw.) festgestellt. Insgesamt werden vier Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. (kapo)