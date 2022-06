Kathi-Schulhandball-Team ist Schweizermeister

Erfolg für die Handballerinnen der Mädchensekundarschule St. Katharina in Wil: Das Team erspielte sich die Goldmedaille. Bild: PD

Am Schlussturnier der Schulhandball Schweizermeisterschaft (SHSM) in Altdorf gewinnt das Kathi die Goldmedaille und wird Schweizermeister.



Was der CS-CUP im Fussball, ist die SHSM im Handball. Über das regionale Schülerhandballturnier, das der KTV Wil Handball in unserer Region organisierte, qualifizierte sich das Kathi für das schweizerische Finalturnier, welches vergangenes Wochenende in Altdorf stattfand.

Das Mädchenteam, das aus zwei erfahrenen und fünf neuen Handballspielerinnen bestand, dominierte das nationale Turnier. Die bereits erprobten Spielerinnen konnten ihre Qualitäten zeigen und die jungen Spielerinnen sammelten wertvolle Wettkampferfahrungen, die sie in der kommenden Handballmeisterschaft sicherlich gut gebrauchen können. (pd)