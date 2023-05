Rickenbach: Vorausscheidung zum «grössten Grillspektakel der Schweiz»

An den Schweizermeisterschaften nehmen auch zunehmend Frauen teil. Bild: PD

Die Bell BBQ Single Masters stehen in ihrer 11. Saison. An zwölf Qualifikationstagen und abschliessend an einem grossen Finaltag wird der neue Schweizer Grillchampion erkoren. Mitmachen am grössten Schweizer Grillspektakel können Profis und Amateure – und auf den Sieger der Schweizer Einzel-Grillmeisterschaft warten 5000 Schweizer Franken in bar. Der nächste Qualifikationsevent 2023 findet am 3. Juni in Rickenbach bei Wil statt, wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung festhält.

Die Grillmeisterschaften befinden sich schon in ihrer 11. Saison. An zwölf Vorausscheidungstagen messen sich quer durchs Land die besten Schweizer Grillchefs und Grillchefinnen, um sich als Sieger ihrer Qualifikationsserien einen der begehrten Startplätze am grossen Finaltag der Schweizer Einzel-Grillmeisterschaft zu sichern. Die einzelnen Serien bestreiten jeweils acht Grillchefs.

Der nächste Vorausscheidungsevent des Jahres findet an diesem Wochenende, am Samstag, 3. Juni, in Rickenbach statt. Alle Grillbegeisterten, Männer wie Frauen ab 18 Jahren, können kostenlos und ohne Voranmeldung mitmachen, so die Medienmitteilung. (pd)