Wil: Wettkämpfe der Arge Alp Sport eröffnet

Der Einmarsch der Athletinnen und Athleten bei der Schiessanlage Thurau. Bild: zvg

Mit dem Einmarsch der Schützinnen und Schützen aus vier Alpenländern und einem kleinen Festakt wurden am Donnerstagabend die Wettkämpfe der Arge Alp (Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer) in der Wiler Schiessanlage Thurau feierlich eröffnet. An der jährlich ausgetragenen Veranstaltung beteiligen sich Athletinnen und Athleten aus Bayern, Graubünden, der Lombardei, Salzburg, dem Kanton St.Gallen, dem Südtirol, dem Tessin und Vorarlberg.

In seiner Ansprache betonte der Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang, Vorsteher des Departementes Bildung und Sport, die Bedeutung von internationalen Wettkämpfen. In einer Zeit, in welcher in der Ukraine ein brutaler Krieg tobe, würden solch friedliche Veranstaltungen viel zur Völkerverständigung beitragen. Die in Wil und Goldach ausgetragenen Wettkämpfe enden am Samstagnachmittag. (pd)