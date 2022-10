Wil Pirates sind Schweizermeister in 1. Liga

Die Wil Pirates sind Schweizermeister. Bild: PD

Die dritte Mannschaft der Wil Pirates hat die Finalserie der 1. Liga gewonnen und ist damit Schweizermeister auf diesem Niveau. Der Baseballverein aus Wil ist mit seiner ersten Mannschaft auch in der NLA und mit der zweiten Mannschaft in der NLB vertreten. Theoretisch darf die dritte Mannschaft nun dank dem Titelgewinn in die NLB aufsteigen, womit dann zwei Wiler Teams in der NLB wären. Ob sie das wirklich machen, wird klubintern erst noch entschieden, wie es auf Anfrage heisst.

Schon 2019 und 2021 standen die Wil Pirates in der 1. Liga im Final. Die Best-of-Three Serie ging jedoch beide Male verloren. Die Pirates haben viel in den Nachwuchs investiert und in den vergangenen Jahren rund um Coach Toni Borando ein starkes Team aus jungen und älteren Spielern aufgebaut. Dies hat sich 2022 endlich bezahlt gemacht, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. So hat es dieses Jahr nach dem ersten Rang in der Vorrunde (12 Siege bei 4 Niederlagen) auch zum Sieg im Final gegen die Unicorns aus Hünenberg gereicht.

Beim ersten Finalspiel am Sonntagmittag starteten die Wiler stark und gingen schnell in Führung. Den Unicorns gelang offensiv wenig. So hatten die Wiler Werfer (Pitcher) Noah Sutter und Fabio Borando das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Offensiv setzten die Wiler ihrerseits bereits im ersten Finalspiel mit 13 erzielten Runs zu 2 ein deutliches Zeichen.

Das zweite Spiel am Nachmittag begann ausgeglichen, so stand es nach dem zweiten Spielabschnitt (Inning) 6:6. Die Wiler sammelten sich aber nach einer kurzen Auszeit wieder und erzielten im weiteren Verlauf 15 weitere Runs, während den Unicorns keine weiteren gelangen. Mit 21:6 konnte somit endlich auch das letzte Spiel der Baseballsaison 2022 zu Gunsten der Pirates entschieden werden. Die Pirates stemmten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal für den Schweizermeistertitel der 1. Liga in die Höhe. (pd/lsf)