Niederwil: Auffahrunfälle auf der Autobahn

Eines der in die Unfälle verwickelten Autos. Bild: Kapo SG

Auf der Autobahn A1 bei Niederwil ist es am Donnerstag, kurz vor 7.50 Uhr, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos und anschliessend einem Folgeunfall zwischen drei weiteren Autos gekommen. Eine 28-jährige Frau fuhr von Oberbüren in Richtung Gossau. Nach einem Fahrstreifenwechsel bremste sie ihr Auto verkehrsbedingt ab, worauf das hinter ihr fahrende Auto eines 29-jährigen Mannes in das Autoheck der 28-Jährigen prallte. Sie begab sich nach dem Unfall selbständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

Zwei Personen wurden verletzt. Bild: Kapo SG

Mutmasslich in Folge dieses Unfalls kam es zu einem zweiten Auffahrunfall zwischen drei weiteren Autos, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Da der Verkehr auf dem betroffenen Fahrstreifen unvermittelt zum Stehen kam, mussten eine 21-Jährige sowie eine hinter ihr fahrende 34-jährige Frau ihre Autos abrupt abbremsen. In der Folge prallte eine 27-jährige Frau in das Auto der 34-Jährigen, welches nach vorne geschoben wurde und in das Auto der 21-Jährigen prallte.

Die 34-Jährige wurde dabei unbestimmt verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden des zweiten Unfalls beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Der Verkehrsfluss war für die Dauer der Unfallaufnahme eingeschränkt. (kapo)