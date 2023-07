15 Prozent mehr Bier am Rock am Weier

Der Freitagabend am Rock am Weier vor der Altstadtkulisse in Wil. Bild: Andrea Tina Stalder

Mit Sticks And Steel auf der Startrampe ging es am Freitagabend los. Zum 21. Mal findet dieses Wochenende das Rock am Weier auf der Weierwiese in der Stadt Wil statt – mit der Altstadt als einmalige Kulisse. Das Gratis-Festival gehört zu den grössten seiner Art und zählte 2022 mit 22'000 Besucherinnen und Besucher einen neuen Rekord. Kein Wunder also, dass im vergangenen Jahr auch erstmals das Bier knapp wurde. Für dieses Jahr haben die Veranstalter vorgesorgt und 15 Prozent mehr Bier bestellt. Nicht zuletzt, weil erwartet wird, dass Baschi (am Samstag um 22 Uhr auf der Weierbühne) auch Fans von ausserhalb der Region Wil anlockt.

Gemütliche Stimmung am frühen Freitagabend.

Stars von morgen tragen zum Rahmenprogramm des Rock am Weier bei. Am Samstag um 13.30 Uhr gehört die Weierbühne anlässlich von «Kids on Stage» jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern. Laurent & Max sowie Silberbüx im Trio unterhalten anschliessend bis 16.40 Uhr vor allem Familien. (aye/pd)