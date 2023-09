Oberbüren: 8-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Beim Unfall entstand Sachschaden von rund 25’000 Franken. Bild: zvg

Am Donnerstag, kurz vor 12.30 Uhr, ist es bei Oberbüren auf der Autobahn A1 zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto gekommen. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Lieferwagen in die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung Zürich. In der Rechtskurve verlor der Lenker aus unbekannten Gründen die Kontrolle, wobei das Fahrzeug linksseitig an den Rand der Einfahrt geriet.

In der Folge fuhr der Mann über das Wiesland sowie die Sperrfläche der Autobahneinfahrt, überquerte den Normalstreifen und prallte auf dem Überholstreifen in die rechte Seite des Autos einer 44-Jährigen. Der Lieferwagen wurde nach rechts abgelenkt und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Das Auto der 44-Jährigen blieb auf dem Überholstreifen stehen. Die 8-jährige Beifahrerin wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Es entstand Sachschaden von rund 25'000 Franken. (kapo)