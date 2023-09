Wil/Basel: Camion Transport AG übernimmt Geschäftstätigkeit der Hänger AG

Michael Werner, Niederlassungsleiter Camion Transport AG Basel, Karin Ruppen-Hänger, Geschäftsführerin Hänger AG, Fritz Hänger, Inhaber Hänger AG, Josef Jäger, Direktor Camion Transport AG (von links). Bild: zvg

Camion Transport AG mit Hauptsitz in Wil übernimmt per 1. Januar 2024 die Geschäftstätigkeit der Hänger AG in Basel. Die beiden Familienunternehmen bündeln ihre Kompetenzen am Güterbahnhof Wolf in Basel und schaffen gemeinsames Synergiepotenzial. Zur betrieblichen Übernahme gehören alle zehn Mitarbeitenden, die bestehenden Kundenbeziehungen und die Staplerflotte.

Im Rahmen der Arealentwicklung am Güterbahnhof Basel wird am dortigen aktuellen Standort von Hänger ein Wohnüberbauungsprojekt realisiert. Die Fakten erforderten vom alteingesessenen Familienunternehmen eine Neuorientierung. Weshalb es auch zu Gesprächen mit Camion Transport kam. Da beide Firmen auf dem gleichen Areal tätig sind und sich dienstleistungsspezifisch bestens ergänzen, ist der Entscheid für beide Parteien ein Plus.

Camion Transport wird die Aktivitäten von Hänger im Bereich Spezialumschlag mit deren Belegschaft weiterführen und bei der Basler Niederlassung als eigene Abteilung ansiedeln.

Um die neue Abteilung optimal zu integrieren, wird das Ostschweizer Familienunternehmen am Güterbahnhof weitere Hallen mit insgesamt 7’500 m2 übernehmen. In einem Teilbereich davon ist zusammen mit dem Vermieter SBB ein Umbau geplant.