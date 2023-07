Oberuzwil: Wechsel in Heimleitung des Wohnheims Bisacht

Franziska Büche ist neue Heimleiterin im Wohnheim Bisacht. Bild: zvg

Während rund sieben Jahren hat Claudia Engler das Wohnheim Bisacht mit viel Herzblut und Kompetenz geleitet. Per 31. März hat sie gekündigt und sich für eine neue Herausforderung im Johanneum in Neu St.Johann entschlossen. Am 1. Juli hat ihre Nachfolgerin Franziska Büche als Heimleiterin gestartet.

Übergangsweise hat die stellvertretende Heimleiterin Tijana Djordjedic – welche ihre Stelle per 1. März angetreten hat – gemeinsam mit dem Bisacht-Team, die Leitung interimsweise übernommen. Per 1. Juli konnte Franziska Büche aus Schwarzenbach als Heimleiterin starten.

Franziska Büche hat eine Lehre zur Betriebsassistentin absolviert, sich danach zur Sozialpädagogin weitergebildet und arbeitete zuletzt in dieser Funktion in der Psychiatrischen Klinik Littenheid. Am 13. Juli fand die offizielle Amtsübergabe statt. (pd)