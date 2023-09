KTV Wil: Erfolgreicher Saisonschluss an den Schweizer Meisterschaften

Bei bestem Spätsommerwetter fanden am vergangenen Wochenende in Frauenfeld und Lausanne die Schweizer Meisterschaften der Nachwuchsathleten und -athletinnen statt. Dabei wussten auch vier Athletinnen und Athleten des KTV Wil zu überzeugen.

Darunter befand sich auch der U23-Athlet Nico Graf. Graf trat am Samstag in Lausanne als einer der Favoriten an, mit einer bisherigen Saisonbestleistung von 7,17 Metern. In einem engen Wettkampf durfte Graf vom KTV Wil gleich zwei Ergebnisse feiern; zum einen eine neue persönliche Bestleistung von 7,34 Metern und zum anderen den damit einhergehenden 2. Platz. Diese Leistungssteigerung von Graf war auch nötig, denn die ersten fünf Athleten trieben sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen und lieferten Weiten zwischen 7,11 und 7,48 Meter ab.

Nico Graf vom KTV Wil erzielte an den Schweizer Meisterschaften in Lausanne eine persönliche Bestleistung und den zweiten Platz. Bild: zvg

Xenja Gügi startete am Samstag in Frauenfeld bei den U18-Frauen über 400-Meter-Hürden im Vorlauf und am Sonntag im Final. Mit der Qualifikation für den Final konnte die 17-Jährige bereits ihr Saisonziel realisieren. Mit einer Zeit von 65,75 Sekunden gelang ihr gleich an ihrem ersten Schweizer Meisterschaftsfinal ein guter 4. Platz.

Auch Naimi Müller startete erstmals an einer Schweizer Nachwuchsmeisterschaft, in der U16-Kategorie. Auch sie reüssierte bei ihrer Premiere und zeigte ihre beste Leistung des Jahres. Über 2000 Meter lief sie eine neue persönliche Bestzeit von sechs Minuten und 41 Sekunden. Damit belegte sie beim Einstand den 6. Rang.

Severin Kägi startete über 400 Meter der U18-Männer in Frauenfeld. Mit einer Zeit von 53,80 Sekunden durfte er sich über eine neue persönliche Bestleistung freuen. (pd)