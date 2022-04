Kriegsflüchtlingen unbürokratisch helfen

Der Wiler Herbert Kündig engagiert sich an der rumänisch-ukrainischen Grenze für Flüchtlinge. Bild: Herbert Kündig

Der Krieg in der Ukraine lässt die Flüchtlingsströme nicht abreissen. «Mit einem Sattelschlepper war ich in Sighetu Marmatiei, einer rumänischen Stadt an der ukrainischen Grenzen, wo die Hilfsgüter auf ukrainische Lastwagen umgeladen und von dort Richtung Kiew gefahren werden», schreibt der Wiler Herbert Kündig an die Kantonalkirche. An dieser Grenze würden täglich Hunderte von Flüchtenden ankommen, welche grösstenteils nach einer Erstversorgung weiterreisen. Nur wenige würden hier bleiben. Kündig hat die Kantonalkirche um Hilfe gebeten und kurz darauf 2500 Franken erhalten.

Seit 2016 Wohnsitz in Rumänien

Kündig war bis 2017 beinahe 20 Jahre Finanzchef der Kirchgemeinde Wil. Nach seiner Pensionierung zog er nach Rumänien. Die Kontakte in die Schweiz rissen nie ab, zumal er immer wieder für eine Stiftung Transporte nach Rumänien organisiert. Kündig war schon immer fasziniert von Rumänien und hat das Land viele Male mit seinem Motorrad bereist, wie er in der Sendung von Radio SRF «Die fünfte Schweiz» berichtete. Seit 2016 lebt er mit seiner rumänischen Lebenspartnerin in Floresti. Kennengelernt hat er sie durch die Hilfsprojekte vor Ort, zu denen Kündig durch seine ehemalige Kirchgemeinde Wil stiess.

«Von einem Tag zum andern hast du kein Zuhause, kein eigenes Bett, keine Dusche mehr, nur noch ein Zelt, einen Schlafsack, einen Wasserschlauch – und das für eine Nacht – am nächsten Tag geht’s weiter», sind die Gedanken von Herbert Kündig, als er an der Grenze inmitten von Flüchtlingen stand. Spenden der St.Galler Kantonalkirche für Hilfsprojekte in und um die Ukraine im Umfang von 25’000 Franken sind in Planung oder bereits getätigt. (kme)