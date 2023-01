Zahl der Stellensuchenden ist 2022 stark gesunken

Stellensuchende sind bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet. Bild: Benjamin Manser

Ende 2022 waren aus dem Kanton St.Gallen 8870 Personen zur Stellensuche bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet. Das sind gut 2800 weniger als vor Jahresfrist. Der Rückgang entspricht damit gut einem Viertel. So wenige Stellensuchende wurden an einem Jahresende zuletzt 2008 gezählt, wie es in einer Medienmitteilung des kantonalen Volkswirtschaftsdepartements heisst. Prognosen des Staatsekretariats für Wirtschaft gehen allerdings davon aus, dass sich der Rückgang im nächsten Jahr nicht fortsetzen, sondern in einen leichten Anstieg übergehen wird.

Die beträchtliche Abnahme der Stellensuchenden im Vorjahresvergleich ist in allen Wahlkreisen zu verzeichnen. Sie liegt in den eher industriell geprägten Wahlkreisen Wil, Rheintal und Rorschach tiefer als in den übrigen. Die Spannbreite liegt zwischen minus 17 Prozent im Wahlkreis Wil und minus 30 Prozent im Wahlkreis St.Gallen. (pd)