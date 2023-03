Erste Herrenmannschaft des STV Wil Volleyball steigt in die 2. Liga auf

Die Volleyballer des Stadtturnvereins Wil feiern ihren Aufstieg in die 2. Liga. Bild: PD

Vor einigen Jahren war die erste Herrenmannschaft des STV Wil Volleyball noch eine Hausnummer in der Region. Als Erstligist hegte man sogar Aufstiegsambitionen in die Nationalliga B. Weil aufgrund von Corona dann aber einige Saisons nicht stattfinden konnten, wechselte der Trainer und auch die älteren Spieler suchten sich eine neue Herausforderung. So stieg man vor zwei Jahren freiwillig aus der 1. Liga in die 3. Liga ab. Das Ziel war es ein neues Team mit jungen talentierten Spielern aufzubauen, um dann wieder oben anzugreifen.

Wil bezwingt Winterthur im Aufstiegsspiel

Nun hat es bereits nach zwei Jahren geklappt und der STV Wil steigt in die 2. Liga auf. Vor der Saison hätte niemand damit gerechnet, dass man die 3.-Liga-Saison als Gruppenerster abschliesst und dann auch das Aufstiegsspiel gegen Winterthur gewinnen würde. Vor rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigten die Wiler am Mittwochabend in der Klosterweg-Turnhalle eine beherzte Leistung und gewannen verdient mit 3:0. Nach einer starken Saison wird man kommende Saison also wieder in der 2. Liga spielen. Dort will man sich etablieren und den jungen Spielern eine interessante Perspektive bieten. (lto)