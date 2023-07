NFL-Maskottchen im Stadion Bergholz

Das Maskottchen, Pat The Patriot, der New England Patriots wird am Sonntag beim Heimspiel der Helvetic Guards im Bergholz zugegen sein. Bild: Eric Canha / Imago Images

Über 2300 American-Football-Fans waren am vergangenen Sonntag im Stadion Bergholz, um die Helvetic Guards bei ihrer Heimspielpremiere anzufeuern. Bereits an diesem Sonntag um 13 Uhr steht das nächste Heimspiel gegen die Munich Ravens an. Die Guards wollen den Zuschauerwert aus der ersten Partie auf heimischen Boden übertreffen.

Um das zu schaffen, soll ein besonderer Gast helfen. Denn, wie die Helvetic Guards über ihre sozialen Kanäle informieren, wird am Sonntag das Maskottchen der New England Patriots aus der National Football League vor Ort sein. Pat The Patriot, wie das Maskottchen genannt wird, war am vergangenen Spieltag bei den Heimspielen der Vienna Vikings und der Hamburg Sea Devils und wird nun im Wiler Südquartier Halt machen.

Ziel dieser Aktion ist, dass sich die New England Patriots in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine grosse Fangemeinschaft aufbauen wollen. Im November wird das Team aus Boston gegen die Indianapolis Colts ein NFL-Spiel in Frankfurt austragen. (lto)