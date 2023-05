Das Ausstellungsthema: Die Krisen dieser Welt

Stefan Kreier breitet seine Performance Brandmal vor – im Vordergrund das Werk Reservat von Roland Rüegg Bild: PD

«Wir wünschten uns eine Welt voll Harmonie und Sicherheit. Dass dem nicht so ist zeigen uns tagtäglich die Medienmitteilungen. Und dann wird gegebenenfalls der Ruf nach Schutz, Bergung und Rettung laut.» So steckt das Künstlerkollektiv Ohm 41 in einer Medienmitteilung das thematische Feld ab, in dem sich ihre neue Ausstellung «Füriohm» bewegt. Am Sonntag wurde im alten Feuerwehrdepot in Wil Vernissage gefeiert.

Auf der grossen Ausstellungsfläche wurden eine Vielzahl von Werken in Szene gesetzt, in denen sich die Künstler mit den multiplen Krisen auf der Welt auseinandersetzen. Valentina de Pasquale, die Kulturbeauftragte der Stadt Wil, erwähnte in ihrer Laudatio, dass es dem Kunstkollektiv bestens gelinge, gesellschaftliche Ereignisse und Vorgänge in ihre Werke einfliessen zu lassen. Moderiert wurde die Eröffnung von Benjamin Heutschi, einem neuen Mitglied von Ohm 41.

Untermalt wurde die Ambience mit Musik von The Men. Die neuste Ausstellung lebt von der Vielfalt und dem Inhalt der Objekte. Thomas Fri Freydl klagt mit seinem Werk «Wer, Wo, Rettung» die momentane, allgemeine Orientierungslosigkeit in der Migrationspolitik an. Dies in Form eines in der Halle aufgestelzten Boots. Mit seiner Installation «Reservat» prangert Roland Rüegg den Umgang mit den Ressourcen des Planeten an.

Stefan Kreier inszenierte in einer Performance den Prozess des Setzens eines Brandmahls. Markus Eugster zeigt grossformatige Bilder, welche auf Brennpunkte der Welt aufmerksam machen sollen. Und Renato Müllers Videoinstallation vermittelt einen Einsatz der Wiler Feuerwehr. (pd/rop)