Drei Brandanschläge in Flawil: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Die Kantonspolizei St.Gallen hat zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festgenommen, die am Donnerstagmorgen zwischen 4 und 8:10 Uhr drei Brandanschläge in Flawil ausgeübt haben sollen. Dies teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Gemäss Polizeimeldung erhielt die kantonale Notrufzentrale kurz nach 4 Uhr morgens die Information, dass es in einer Tiefgarage am Fohlenweg zu einem Brand gekommen sei. Rund drei Stunden später wurde an der Bogenstrasse ein weiterer Brand in einem Container-Schopf gemeldet. Wiederum eine Stunde später, um 8.10 Uhr, dürften dieselben Täter am Botsberg einen Abfalleimer in Brand gesetzt haben, heisst es in der Polizeimeldung weiter. Die Brände konnten mithilfe der Feuerwehr gelöscht werden. Zur Spurensicherung wurde das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen aufgeboten.

In einer Tiefgarage, in einem Schopf, ein Abfalleimer: In Flawil kam es am Donnerstagmorgen zu drei Brandanschlägen. (Bilder: Kantonspolizei St.Gallen)

Im Zuge einer eingeleiteten Nahfahndung gelang es der Kantonspolizei St.Gallen zwei mutmassliche Brandstifter im Alter von 15 und 16 Jahren festzunehmen. Den Tatverdächtigen wird zudem vorgeworfen, zwei Einbrüche sowie diverse Sachbeschädigungen in unmittelbarer Umgebung begangen zu haben. So wurde etwa ein Einbruchsversuch in ein Kellerabteil gemeldet. Die Sachbeschädigungen wurden mehrheitlich durch Sprayereien verursacht.

Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf über 4’000 Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt nun ab, ob die Jugendlichen für sämtliche Tatbestände verantwortlich sind. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei in der Region wohnhafte Schweizer. Die beiden werden bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (kapo/dar)