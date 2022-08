Lignum Holzkette zeichnet Uzwiler Bruno Cozzio und Flawiler IG aus

Der Uzwiler Bruno Cozzio (4.v.r.) sowie Roman Stüdli (5.v.l.) und Christoph Diem (6.v.l., IG Nachhaltige Zukunft in Flawil) gehören zu den diesjährigen Preisträgern. Bild: PD

Der Interessensverband Lignum Holzkette St.Gallen setzt sich auf mehreren Ebenen für das Holz ein. Unter anderem werden alle drei Jahre Persönlichkeiten aus dem Kanton St.Gallen für ihren beispielhaften Umgang mit Holz gewürdigt. Bei der diesjährigen Verleihung in den Hallen der Firma Technowood in Alt St.Johann war das Rheintal prominent vertreten, wie der Verband in einer Medienmitteilung schreibt. Den Hauptpreis «St.Galler Holzchopf» erhielt Unternehmer Sepp Steiger aus Kriessern.

Gleichzeitig wurden dieses Jahr sechs Anerkennungspreise vergeben. Jener in der Sparte «Politik» geht an Bruno Cozzio, Revierförster und Kantonsrat aus Uzwil. Im Beruf und in der Politik trete er überzeugend als Botschafter des St.Galler Holzes auf, heisst es in der Mitteilung. Er zähle zu den Protagonisten in den politischen Prozessen rund um den St.Galler Wald und sein Holz. Das Herzblut sei in den verschiedenen Engagements für den St.Galler Wald und für die Verwendung von einheimischem Holz unübersehbar.

Ein Anerkennungspreis mit dem Namen «Holzsensibilisierung» wurde erstmals verliehen. Für ein «Engagement mit Leuchtturm-Charakter» wird die «IG Nachhaltige Zukunft in Flawil» ausgezeichnet. Fast in letzter Minute sei es Roman Stüdli und seinen Weggefährten gelungen, dass ein Projekt für eine Turnhalle vollständig geändert wurde: statt in Beton wird der Bau nun in Holz ausgeführt. Das beherzte Vorgehen der Interessensgemeinschaft sei in vielerlei Hinsicht vorbildhaft. (pd)