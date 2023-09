Wil: Ateliergewinnerin Michelle Grob stellt ihre Werke vor

Werke von Michelle Grob sind ab dem 22. September in der Allee zu sehen. Bild: zvg

Die Stadt Wil vergibt in regelmässigen Abständen ein Atelierstipendium der Städtekonferenz Kultur. 2021 durfte sich Michelle Grob in diesem Rahmen während drei Monaten im Atelier in Genua aufhalten. Ab dem 22. September stellt sie unter dem Titel «Ti voglio bene» ihre in dieser Zeit entstandene Arbeit in der Allee öffentlich aus.

Um entstehen und reifen zu können, braucht Kunst neben Inspiration und Ideen auch Zeit und Raum – und genau diese beiden Dinge stellte die Stadt Wil Michelle Grob in Form eines Atelierstipendiums vom 1. September bis 30. November 2021 in Genua zur Verfügung. Die gebürtige Wilerin ist nach ihren Studien an der HSLU seit 2006 als selbständig erwerbende Künstlerin tätig und wurde bereits mit diversen Preisen und Beiträgen ausgezeichnet.

Schwarz und weiss, Schiefer und Marmor, hell und dunkel. Barock, Kitsch, Faltenwurf. Heroische Darstellungen, verschmierte Wände, politische Haltung. Alpen, Antifaschismus, Pilze, Vögel. Die Inspirationen in der pulsierenden Metropole Genua waren vielfältig. So ist die Ausstellung «Ti voglio bene» eine Hommage an die kreative Reise von Michelle Grob und ihre Fähigkeit, künstlerische Reflexionen in visuelle Werke zu verwandeln.

Besuchende der Ausstellung werden in die faszinierende Welt eintauchen, die während ihrer Zeit in Genua entstanden ist, und die Möglichkeit haben, die Hintergründe ihrer kreativen Reise zu entdecken.

Die Stadt Wil lädt am Freitag, 22. September, um 19 Uhr, zur öffentlichen Vernissage in der Allee Wil auf Höhe des Schwanenkreisels. (pd)