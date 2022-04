Einbruch in Ganterschwil: Fleisch aus Metzgerei gestohlen

Die Täterschaft stahl Fleisch im Wert von rund 230 Franken. Bild: Tobias Garcia

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in eine Metzgerei an der Aewilerstrasse in Ganterschwil eingebrochen. Die Täterschaft schlug ein Fenster ein, öffnete dieses von innen und gelangte dadurch in den Schlachtraum. Dort stahl sie Fleisch im Wert von rund 230 Franken. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 1000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. (red)