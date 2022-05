Wil: Solarmobile bauen für den Solarcup

Die Stadt gibt 50 Bausätze für ein Solarmobil gratis ab. Wer einen solchen erhält, nimmt dann am Solarcup teil. Bild: PD

Die Energiestadt Wil verteilt kostenlos 50 Solarmobil-Bausätze an Familien, Schulen und Firmen. Die Solarmobile treten an einem Rennen am 24. Solarcup gegeneinander an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Solarcup Wil geht es darum, mit Mini-Solarmobilen eine vorgegebene Strecke in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. Der 24. Solarcup findet am 25. Juni in der Oberen Bahnhofstrasse statt. Am Rennen gewinnen die schnellsten und schönsten Solarmobile Preise, wie zum Beispiel einen Familienausflug zum Bergrestaurant Gamplüt mit der Wind- und Solarseilbahn.

Der Solarcup wird in drei Kategorien durchgeführt: Schulen, Gewerbe/Firmen/Vereine und Familien/Private. Der Anlass wird von der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie (SSES) und der Energiestadt Wil im Rahmen von «Spiel Energie» organisiert. Zudem gibt es Probefahrten mit E-Fahrzeugen, eine Ausstellung zur Solarenergie und ein Auftritt von Globi.

Bausätze können auf dieser Internetseite von Wilerinnen und Wilern bestellt werden. Die Bausätze werden den Teilnehmenden kostenlos zugesandt. Diese verpflichten sich damit zur Teilnahme am 24. Solarcup. (pd/mas)