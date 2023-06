Der Lieferwagenfahrer war alkoholisiert unterwegs. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Alkoholisierter Lieferwagenfahrer baut Unfall in Flawil

Am Samstag, kurz vor 3 Uhr, ist es an der Wilerstrasse in Flawil zu einem Selbstunfall eines Lieferwagens gekommen. Der 24-Jährige war mit dem Lieferwagen vom Zentrum kommend in Richtung Oberuzwil unterwegs. Aus zurzeit unbekannten Gründen verlor er dabei die Kontrolle über sein Lieferwagen. Dieser prallte daraufhin rechts in einen angrenzenden Metallzaun, wurde in Richtung Strasse abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte laut Mitteilung fest, dass der Mann seinen Lieferwagen in alkoholisiertem Zustand lenkte. Eine beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von über 0.8 mg/l an. Der 24-Jährige musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10’000 Franken geschätzt. (kapo)

Beim Unfall entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen