Zeugen nach Kollision mit Fahrerflucht in Sirnach gesucht

Ein Mofafahrer wurde am Mittwochmorgen in Sirnach bei einem Zusammenstoss mit einem Auto leicht verletzt. Der 17-Jährige war kurz nach 6.30 Uhr auf der Dreibrunnenstrasse in Richtung Wil unterwegs. Im Dreibrunnenkreisel kam es gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau zum Zusammenstoss mit einem Auto. Der 17-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt, die Fahrerin oder der Fahrer des Autos verlangsamte kurz und setzte die Fahrt in Richtung Münchwilen fort.

Beim beteiligten Auto soll es sich um einen grauen oder silbernen Personenwagen handeln, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos und Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058'345'28'30 zu melden. (kapo)