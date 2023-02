Sekundarschule Ägelsee: Neue Schulleiterin gewählt

Die neue Schulleiterin Nina Berlinger. Bild: PD

Am 1. August dieses Jahres übernimmt Nina Berlinger aus Wilen die Funktion als Schulleiterin am Sekundarschulzentrum Ägelsee. Sie folgt auf Christoph Goetsch, der den «Ägelsee» nach 14-jähriger Tätigkeit auf Ende Schuljahr verlässt, um nochmals eine neue Herausforderung zu suchen. Dies schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Nina Berlinger arbeitet zurzeit als Mitglied der Schulleitung an der Privatschule Waid in Mörschwil. Sie hat die Leitung und Gesamtverantwortung der betriebswirtschaftlichen Bereiche der Stiftung inne. Sie verfügt über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre und einen Masterabschluss in Marketing, Dienstleistungs- und Kommunikationsmanagement. Berlinger wohnt in Wilen und hat zwei schulpflichtige Kinder. (pd/law)